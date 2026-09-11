Tonnie (59) vervult droom op de 100 km van Winschoten

WINSCHOTEN / TER APEL – Voor aannemer Tonnie Simons (59) uit Ter Apel gaat morgen een lang gekoesterde droom in vervulling. Maar liefst veertig jaar droomde hij er al van en deze zaterdag staat hij dan eindelijk aan de start van zijn allereerste 100 kilometer tijdens de Run van Winschoten.
“Het is wel heel veel, maar het is een droom van mij die veertig jaar geleden al ontstond,” vertelt een enthousiaste Simons in het programma Goud van Groningen1. De liefde voor de ultra-afstond kreeg hij al jong mee van zijn ouders. “Mijn vader en moeder zeiden vroeger altijd als ze naar de Run keken: ‘Dat zijn de echte lopers.’“
Toch leek het er lange tijd niet op dat Simons de 100 kilometer ooit zou volbrengen. Hij ging een tijd hiken, maar dat is toch geen hardlopen. “Ik ben nu 59, dan denk je op een gegeven moment: dat wordt hem niet meer. Maar toen een collega zei dat hij hem ging lopen, dacht ik: het is nu of nooit meer.”
Daar bleef het niet bij, want Simons heeft een ijzeren discipline aan de dag gelegd. “Ik heb er een heel jaar voor getraind. Als we op vakantie gingen en iedereen mooi op het strand ging zitten, ging ik 25 kilometer rennen.” En om de benen alvast op scherp te zetten, volbracht hij twee weken geleden ook ‘gewoon’ al de marathon van Ter Apel.
Mentaal spelletje
De ultieme grens van de 100 kilometer ligt op twaalf uur. Simons heeft zijn strijdplan al klaar: “Ik ga mikken op zo’n tien tot elf uur, overschrijden heeft geen zin. Het moeilijkste punt zit rond de 40 kilometer. Dan denkt iedereen: ‘Och, ik moet nog 60 kilometer.’ Je moet echt denken in stapjes van tien kilometer, anders wordt het mentaal té zwaar. Na de 60 kilometer loop je toch voornamelijk op adrenaline verder.”
Volgens de aannemer is de juiste mindset doorslaggevend. “Je moet even in je eigen wereldje kunnen zijn. Als het goed gaat, is alles feest. Je moet je vooral niet ergeren, want dan lukt het niet. Het gaat om de wil.”
Nederlands Kampioen?
Ondanks de nodige twijfels uit zijn omgeving, vooral vanwege zijn leeftijd laat Simons zich niet tegenhouden. “Ik heb best wel wat kritiek gehad vanwege mijn leeftijd. Maar als het morgen goed gaat en ik ben volgend jaar 60, word ik in mijn categorie misschien wel Nederlands Kampioen!”
Aan de voorbereiding en het weer zal het in elk geval niet liggen. “Het wordt ideaal weer en ik geniet nu al! Donderdag ben ik al even naar het parcours gegaan en vanavond haal ik mijn startnummers op.”