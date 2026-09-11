Van biggenstal naar meubelhal: nieuwe meubelzaak opent in Ter Apel

TER APEL – Op zaterdag 19 september opent BjojoHout&Zo een nieuwe meubelhal aan de Veenweg 35 in Ter Apel. Het leuke verhaal erachter is: van biggenstal naar meubelhal.
Bjorn Scheper begon jaren geleden met het maken van bloembakken en tafels. Afgelopen januari kreeg hij de mogelijkheid om kwaliteitsmeubels in te kopen en deze voor scherpe prijzen te verkopen. Wat begon met ongeveer tien tafels, is inmiddels uitgegroeid tot een complete meubelhal met onder andere tafels, kasten, stoelen, salontafels, fauteuils, schilderijen en nog veel meer.
De buurman stelde hiervoor een voormalige biggenstal beschikbaar. Deze zomer is er hard gewerkt om deze ruimte om te bouwen tot een sfeervolle showroom en inmiddels is die helemaal klaar. Op zaterdag 19 september vindt de feestelijke opening plaats. Er zijn leuke acties en iedere bezoeker maakt kans op één van drie prijzen: €150 shoptegoed, een draaifauteuil of een schilderij naar keuze.
Na de opening is BjojoHout&Zo voorlopig iedere zaterdag geopend. Op andere dagen kan men op afspraak langskomen.
Bron: Bjorn Scheper, BjojoHout&Zo