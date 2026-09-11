Verlichte optocht zorgt voor kleurrijk schouwspel langs het Pekelderdiep

OUDE PEKELA – Het Pekelderdiep stond vrijdagavond 11 september opnieuw in het teken van een sfeervolle optocht met verlichte en versierde voertuigen. Ondanks een flinke regenbui die ongeveer een half uur voor de start over Oude Pekela trok, konden de deelnemers uiteindelijk onder droge omstandigheden aan hun tocht beginnen. Langs de route had zich redelijk wat publiek verzameld om het kleurrijke schouwspel te bekijken.
Aan de optocht deden dit jaar zeven oldtimerbromfietsen, zeven verlichte en versierde aanhangers, vijf trikes en één motorfiets mee. Daarnaast reden verschillende versierde auto’s mee.
Een opvallende verschijning was de fraai versierde Fiat 500. Ook de auto van firma Fruitema maakte deel uit van de stoet. Voor de veiligheid werd de karavaan begeleid door een verkeersregelaar op een motorfiets. Als laatste reed een auto met een geluidsinstallatie mee, waardoor de optocht ook muzikaal van zich liet horen.
Mooie creaties in de prijzen
Na afloop werden de winnaars bekendgemaakt. Bij de verlichte en versierde aanhangers ging de eerste prijs naar Minecraft. De tweede plaats was voor Noordster Halloween, terwijl Halloween Hendrik Wester de derde prijs in de wacht sleepte. De vierde plaats ging naar Baby van Theo Boon.
De overige prijswinnaars waren Doggystyle, dat de vijfde plaats behaalde, gevolgd door Trike met skelet op de zesde plaats. De zevende plaats was voor Trike met spookjes. Ook bromfiets met verlichte wieltjes wist plaats 8 in de uitslag te bemachtigen.
De verschillende creaties lieten goed zien hoeveel aandacht en tijd de deelnemers in hun voertuigen hadden gestoken. Van griezelige Halloween-thema’s tot kleurrijke verlichting en opvallend versierde trikes en bromfietsen: voor jong en oud was er onderweg genoeg te bekijken.
Tijdens de tocht bleef het droog en konden deelnemers én toeschouwers volop genieten van de verlichte stoet.
Freddy Stötefalk