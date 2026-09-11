Zaterdag 19 september: KinderBijbelClub in Midwolda

MIDWOLDA – Het is bijna zover: de derde zaterdag van de maand, en dat betekent: KinderBijbelClub in Midwolda! Het wordt weer een gezellige middag met een sketch, zingen, spelletjes, en meer! We gaan aan de slag met torens bouwen – in allerlei soorten en maten- en in het kinderbijbelverhaal gaat het ook over een toren. Aan het einde van de club is er een lekkere snack (ook voor ouders/verzorgers).
Alle kinderen van 4 jaar en ouder zijn welkom! Ze kunnen zich vanaf 10.00 uur inschrijven. Het programma begint om 10.30 uur en duurt tot 12.00 uur.
De club wordt gehouden in de Schakel, Hoofdweg 170, Midwolda. Alle kinderen zijn welkom, of ze iets met geloof hebben, of juist helemaal niet. Tijdens het programma zijn ouders of verzorgers welkom om mee te genieten, maar ze mogen de kinderen ook brengen en later weer ophalen.
Kosten: Gratis, met dank aan de sponsors
PS: neem ook eens een kijkje in de Schakel Winkel: de koffie staat klaar, er zijn leuke cadeautjes te koop en je kunt er je DHL pakketje brengen/afhalen! Daarnaast zijn ouders en kids elke 1e zondag van de maand welkom bij de maandelijkse BijEenkomst om 12.00 uur.
Bron: Geloof in Oldambt