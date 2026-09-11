Zing uit volle borst mee tijdens The Sound of Music Sing-a-long in vanBeresteyn

VEENDAM – Op vrijdagavond 18 september verandert het Filmhuis van vanBeresteyn in een echte MeezingBioscoop tijdens The Sound of Music Sing-a-long. Geen gewone filmavond, maar een interactieve vertoning waarbij het publiek uit volle borst mag meezingen, meedoen én verkleed mag komen. De Sing-a-long is onderdeel van OET!, het feestelijke weekend waarin vanBeresteyn laat zien wat er komend seizoen allemaal te beleven is.
De klassieker uit 1965 met Julie Andrews en Christopher Plummer zit vol bekende nummers als Do-Re-Mi en Edelweiss. Tijdens deze speciale Sing-a-long staan de songteksten in beeld en wordt het publiek uitgenodigd om actief mee te doen met de film.
Bezoekers mogen voor deze avond een zaklamp, bloemetje en sjaal meenemen. Zwaai met de sjaal als Maria haar nonnenkapje vergeet, houd het bloemetje in de lucht tijdens Edelweiss en help Maria en de kinderen met de zaklamp uit handen van de nazi’s te blijven. En verschijnt de Barones in beeld? Dan mag er natuurlijk flink gesist worden. Verkleed komen wordt aangemoedigd.
The Sound of Music wordt Engels gesproken en is niet Nederlands ondertiteld. De liedjes zijn wel Engels ondertiteld, zodat iedereen mee kan zingen.
Onderdeel van OET!
De Sing-a-long is onderdeel van OET!, het feestelijke programma van vanBeresteyn met theater, film, muziek en andere activiteiten. Tijdens OET! kunnen bezoekers kennismaken met al het moois dat vanBeresteyn te bieden heeft.
Datum: vrijdag 18 september 2026
Aanvang: 19.30 uur
Voor info: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: van vanBeresteyn