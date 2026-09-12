WINSCHOTEN – 50ste editie van de RUN een prachtig en feestelijk evenement
De 50ste editie van de RUN in Winschoten was vandaag een prachtig evenement.
Vol mooie sport, een geweldige sfeer op en naast de baan en een in grote getale aanwezige publiek die het tot één groot feest maakten. De sporters werden door groot en klein enthousiast aangemoedigd.
De 100 km bij de mannen werd gewonnen door Maurice Kram, hij nam vanaf de start de leiding en stond die niet weer af, hij noteerde een tijd van 7.16.57 uur.
Marieke Tettero liep naar de eerste plaats bij de dames, zij beëindigde de 100 km in 9.56.12 uur.
De 50 km bij de mannen werd gewonnen door Oleg Yakymenko uit Ukraine, hij won met een tijd van 3.07.35 uur.
Bij de dames ging de overwinning ook naar een Oekraïense, Viktoriia Zimarina noteerde 3.48.49 uur.
Annemieke Klijnstra, de ontwerpster van de jubileummedaille die alle deelnemers kregen, deed ook mee aan de 50 km en deed er 6.26.48 uur over.
De marathon werd gewonnen door Michaël Smit, hij deed 2.56.57 uur over de 42,195 km.
Bij de vrouwen was Talitha Schaap met 3.51.52 uur de snelste.
Bij de 100 km Estafette kwamen maar liefst 247 teams aan de start, Team Fokies Team Fast was de snelste met een tijd van 5.38.23 uur.
50ste editie van de RUN een prachtig en feestelijk evenement
WINSCHOTEN – 50ste editie van de RUN een prachtig en feestelijk evenement