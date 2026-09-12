Automobilist aangehouden na botsing met Van Stolbergbrug in Veendam

VEENDAM – Vannacht kregen de hulpdiensten een melding van een eenzijdig ongeval op de kruising Julianalaan met de Bocht Oosterdiep. Bij aankomst werd een auto aangetroffen die hard tegen de Van Stolbergbrug was gebotst. De inzittenden waren bij aankomst van de hulpdiensten nergens te bekennen.
Getuigen verklaarden dat de inzittenden de plaats van ongeval hadden verlaten. Na een zoektocht van de politie werden in de omgeving twee personen aangetroffen. Beide heren werden door de politie naar de plaats van ongeval teruggebracht waarna een onderzoek plaatsvond.
Na onderzoek werd tenminste één persoon aangehouden en naar het politiebureau gebracht. Voor de tweede persoon, vermoedelijk de bijrijder, kwam een ambulance ter plaatse. Of vervoer naar het ziekenhuis noodzakelijk was is niet bekend. Een berger heeft de auto afgesleept. De schade aan de brugleuning is aanzienlijk.
Bron en foto’s: Dennie Gaasendam, DG-Fotografie