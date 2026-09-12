Boerenerf festival in Midwolda brengt bezoekers terug naar het leven van vroeger

MIDWOLDA – Het was zaterdag goed toeven op het lommerrijke erf van boerderij Hermans Dijkstra in Midwolda. Tijdens het Boerenerf festival waanden bezoekers zich even terug rond het jaar 1900. Het mooie weer zorgde daarbij voor een extra feestelijke sfeer en trok veel belangstellenden naar het historische erf.
Vooral voor oudere bezoekers was het festival een feest van herkenning. De vele vrijwilligers, gekleed in historische kleding, brachten het leven en werken van vroeger op verschillende manieren tot leven.
Op het erf waren meiden druk met de was en met brei- en haakwerk. Even verderop waren knechten bezig met het dorsen van koren en het repelen van vlas. Achter de schuur werd hoorntouw geslagen en met de waaier werd het koren geschoond. Ook kinderen kregen de gelegenheid om zelf eens aan de slag te gaan met verschillende oude ambachten.
Tussen de activiteiten door liepen deftige herenboeren met hun dames over het erf en speelden kinderen in kleding die deed denken aan de bekende Ot en Sien-verhalen. Alles zorgde voor een levendig beeld van het dagelijks leven van ruim een eeuw geleden.
Markt in de schuur
In de schuur was dit jaar een streekmarkt ingericht. Ook was er een stand met brocante. Bezoekers konden er onder meer originele onderkleding met veel kant, steengoed en vintage artikelen zoals schoenen bekijken en aanschaffen.
Ook aan de jongste bezoekers was gedacht. Zij konden zich vermaken met onder meer blikken gooien, een grabbelton, een kingsize sjoelbak en touwtje trekken. De ouderen konden hun krachten meten met de Kop van Jut.
Historisch verhaal in de boerderij
Ook in de museumboerderij was van alles te zien. Daar kregen bezoekers een beeld van de manier waarop de rijke landbouwers rond 1900 leefden en werkten.
Op het erf werd uitgekeken naar de komst van de kiepkerel en een groep hannekemaaiers, seizoenarbeiders uit Westfalen die vroeger naar Groningen kwamen op zoek naar werk. De muzikale omlijsting werd verzorgd door klarinetorkest Capriccio.
Met de vele historische activiteiten, de vrijwilligers in kleding van rond 1900, oude ambachten, muziek en het mooie weer bood het Boerenerf festival bezoekers zaterdag een sfeervolle reis terug in de tijd.
Foto’s: Catharina Glazenburg, klik hier voor meer foto’s