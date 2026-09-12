Brokschmidt Oldtimershow trekt veel belangstelling in Oude Pekela

OUDE PEKELA – Het plein voor het gemeentehuis in Oude Pekela stond zaterdag 12 september tijdens de jaarmarkt in het teken van nostalgie. De Brokschmidt Oldtimershow bracht ongeveer vijftig prachtige oldtimers bijeen, die gedurende de dag de nodige belangstelling trokken.
Al vanaf de ochtend kwamen liefhebbers naar het plein om de fraaie voertuigen van dichtbij te bekijken. De verzameling was een mooie terugblik op het verleden, waarbij zowel verschillende soorten auto’s als motoren te bewonderen waren.
Voor de liefhebbers was er dan ook volop te zien. Van fraai gerestaureerde klassiekers tot voertuigen die herinneringen opriepen aan vroeger; ieder exemplaar had zijn eigen uitstraling en verhaal. De eigenaren waren vanzelfsprekend trots op hun bezit en vertelden bezoekers graag meer over hun oldtimer, de historie en het werk dat aan het voertuig was verricht.
Voor veel bezoekers was het dan ook meer dan alleen het bekijken van oude auto’s. De show bracht herinneringen aan vroeger naar boven en liet zien hoeveel liefde en aandacht er nog altijd bestaat voor het mobiele erfgoed uit vervlogen tijden.
Het plein voor het gemeentehuis werd daardoor een geliefde plek voor jong en oud. Terwijl de één met bewondering naar een klassieke auto keek, ging de aandacht van een ander juist uit naar een bijzondere motor. Regelmatig stonden groepjes bezoekers rond de voertuigen om de details te bekijken en herinneringen met elkaar te delen.
De ongeveer vijftig oldtimers zorgden zo voor een sfeervolle en nostalgische aanvulling op de jaarmarkt. De Brokschmidt Oldtimershow liet opnieuw zien dat voertuigen uit het verleden nog altijd veel interesse en bewondering weten op te roepen.
Freddy Stötefalk