Dagbesteding De Huiskamer geopend in Oude Pekela

OUDE PEKELA – Een mooie aanwinst voor Pekela. Dat hoorde je meerdere malen bij de opening van de nieuwe dagbesteding De Huiskamer aan het Hellingplein in Oude Pekela. Initiatiefnemer is Anna Bonder die onder de vlag van zorgorganisatie A-MeZo de Huiskamer bestiert.
De dagbesteding is voor mensen die een steuntje in de rug of een beetje zorg heel goed kunnen gebruiken. Je kunt binnen terecht maar ook op het terras voor kopje koffie of thee of iets lekkers.
Wethouder Ellen van Klaveren opende vrijdag samen met Anna Bonder de Huiskamer. De wethouder roemde haar voor haar lef, doorzettingsvermogen en vertrouwen om de stap te durven nemen voor deze ontmoetingsplek.
Ook haar medewerkers zijn ontzettend blij met haar. ‘Ze wil geen bazin genoemd worden maar bonusmoeder’, vertelde een van hen spontaan in de microfoon. De gemeente wenst alle mensen van de Huiskamer heel veel succes!
Bron: Gemeente Pekela