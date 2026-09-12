Eerste feestavond 50 jaar Plaatselijk Belang De Maten groot succes

DE MATEN, TER APEL – De festiviteiten rond het 50-jarig bestaan van Plaatselijk Belang De Maten zijn vrijdagavond officieel losgebarsten. De eerste feestavond, georganiseerd door Stichting De Maten Verbindt, trok een enthousiaste menigte. Na twee jaar van intensieve voorbereidingen was het voor de organisatie dan ook een bijzonder moment om te zien dat het publiek zo massaal naar het feest was gekomen.
De voorbereidingen voor het jubileumfeest hebben maar liefst twee jaar in beslag genomen. De stichting is dan ook bijzonder blij met de grote opkomst en de enthousiaste reacties tijdens de eerste avond.
Swingende start
De muzikale aftrap werd verzorgd door DJ Joep Verhaar, die zorgde voor een gevarieerd en swingend muziekprogramma. De muziek viel duidelijk in de smaak: de dansvloer werd volop gebruikt en de benen konden nauwelijks stil blijven staan.
Naast de muziek van DJ Joep Verhaar waren er optredens van Beat Crooks en Piraten Power Hour. Samen zorgden zij voor een afwisselende avond en een feestelijke sfeer die tot in de late uurtjes aanhield.
Vanavond het hoogtepunt
De feestweek gaat vandaag, zaterdag 12 september, verder met wat door de organisatie wordt gezien als het absolute hoogtepunt van de festiviteiten. Er worden opnieuw veel bezoekers verwacht. Voor wie er nog bij wil zijn, zijn er nog enkele kaarten beschikbaar.
De avond wordt geopend met een optreden van Bleu Attics, de winnaar van de Battle of the Bands. Daarna neemt DJ Pim Verhaar het muzikale stokje over om er opnieuw een onvergetelijke feestavond van te maken.
Het grote hoogtepunt van de avond is het optreden van de Edwin Evers Band. Daarmee heeft de organisatie een grote naam weten vast te leggen voor het jubileumfeest.
Na maanden en jaren van voorbereiding is het moment dan eindelijk daar. Er is lang naar deze feestweek uitgekeken en alles wijst erop dat De Maten vanavond opnieuw massaal de feesttent weet te vinden.
De eerste avond heeft alvast laten zien dat het met de sfeer wel goed zit. De organisatie van Stichting De Maten Verbindt kan dan ook met vertrouwen uitkijken naar de grote finale van het jubileumweekend.
André Dümmer