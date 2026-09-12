Felle brand legt boerderij Borger in de as

BORGER – Gisteravond is aan de Nuisveen in Borger een woonboerderij afgebrand.
Rond tien voor negen werden de brandweerkorpsen van Gieten en Schoonoord gealarmeerd voor een woningbrand aan de Nuisveen in Borger. Ook de hoogwerker van brandweer Stadskanaal werd opgeroepen.
Kort daarna werd opgeschaald naar grote brand. Brandweer Veendam, 2e Exloërmond en Gasselternijveen gingen en de meetgroepen van brandweer Gieten en Ter Apel gingen ter plaatse. De leegstaande woonboerderij met rieten kap stond op korte afstand van een sportschool. Deze werd ontruimd. Door deze nat te houden wist de brandweer overslag van het vuur te voorkomen.
Vanwege de rook die vrijkwam werd een NL-Alert afgegeven. Omwonenden werden geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden.
Van de boerderij bleef niets over. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.
Foto’s: Marcel Euving, 112Borger