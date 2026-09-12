Fietstocht en kindermiddag tijdens jubileumweekend discotheek De Zwarte Schapen

BOURTANGE – Het 50-jarig jubileumweekend van discotheek De Zwarte Schapen kreeg vanmiddag een feestelijk vervolg. Na de drukbezochte bingoavond van gisteravond stonden vandaag een fietstocht en een speciale kindermiddag op het programma.
Op de parkeerplaats verzamelden zich aan het begin van de middag vooral senioren op de elektrische fiets. Zij kregen een route en een goedgevulde goodiebag met versnaperingen uitgereikt. Om 13.00 uur ging de fietstocht van 40 kilometer van start.
Gelijktijdig was er op het terrein volop vermaak voor de jongere generatie tijdens de speciale kindermiddag. Dankzij twee grote springkussens, een parcours voor stokpaardjes, ranja en veel lekkers werd het voor de kinderen een gezellige en geslaagde middag.
Vanavond wordt het jubileumweekend afgesloten met een grote feestavond. De organisatie verwacht een grote opkomst.
Tekst en foto’s: Anneke Vlug en Hans Graveland