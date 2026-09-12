Geslaagde zoektocht naar vleermuizen in Bellingwolde

BELLINGWOLDE – De Vleermuiswerkgroep Groningen organiseerde vanavond 2 excursies in Oudeschans en Bellingwolde. De excursie in Bellingwolde stond onder leiding van Klarissa Nienhuys.
Om 19.45 uur begon de excursie met een interessante uitleg over vleermuizen. Om de kennis van de aanwezigen te testen, kregen zij eerst de opdracht om de vleugels van een vleermuis te tekenen. Dat bleek in de praktijk nog een behoorlijke uitdaging. Alle deelnemers kregen vervolgens een batdetector en een kaart met de frequenties van de verschillende vleermuizen. Sommige deelnemers brachten zelfs hun eigen detector mee.
Al wandelend door Bellingwolde probeerden de deelnemers door verschillende frequenties te kiezen het ultrasone geluid van de vleermuizen te vangen. Dit leverde al snel succes op. Onder de oude bomen in het dorp werd het geluid van dwergvleermuizen opgevangen. De dwergvleermuizen lieten zich ook goed zien.
Aangekomen bij het B.L. Tijdenskanaal ging de frequentie op 35 kHz om het geluid van de watervleermuis te kunnen horen. Met behulp van een zaklamp konden de deelnemers de watervleermuizen vlak boven het water zien vliegen.
Een enkele keer liet een laatvlieger (een vleermuis ter grootte van een spreeuw) van zich horen. Na anderhalf uur kwam de groep terug op de parkeerplaats en kon men terugkijken op een boeiende en zeer geslaagde avond.
Tekst en foto’s: Anneke Vlug en Hans Graveland