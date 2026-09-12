Gezellige boel tijdens jaarlijkse quizavond van de Lichtweek

WEDDE – Het was afgelopen vrijdagavond weer een gezellige boel in Wedde tijdens de jaarlijkse quizavond van de Lichtweek. De sfeer zat er vanaf het begin direct goed in, mede dankzij de presentatie die in de vertrouwde handen was van Karel en Meike. Terwijl zij de avond op enthousiaste wijze aan elkaar praatten, zorgde HJSound voor een vlekkeloze ondersteuning van al het beeld en geluid in de zaal.
Aanvankelijk had het bestuur ruimte gereserveerd voor 30 teams. De animo bleek echter overweldigend: de aanmeldingen stroomden binnen tot de teller op maar liefst 40 teams stond. Om zoveel mogelijk enthousiaste denkers tegemoet te komen, ging het bestuur aan het puzzelen. Met succes, want door de indeling slim aan te passen konden uiteindelijk maar liefst 34 teams van start gaan.
De deelnemers kregen een pittig maar gevarieerd programma voorgeschoteld van 10 rondes met elk 10 vragen. Vooral de muziekvragen bleken een schot in de roos; de hele zaal haakte enthousiast in, wat zorgde voor een flinke dosis extra gezelligheid en sfeer.
De jury, bestaande uit Erik en Annie, had het er maar druk mee. Zij moesten alle zeilen bijzetten om de stapels antwoordformulieren snel en nauwkeurig na te kijken, waarvoor de organisatie hen dan ook hartelijk dankt.
Aan het einde van de avond barstte de strijd om het podium los. Er waren uiteindelijk drie winnende teams die de prijzen mee naar huis mochten nemen:
- 1. Quizted: Dit team kroonde zich tot de absolute winnaar van de avond met een indrukwekkende score van 78 punten.
- 2. Op goed geluk: Eindigde op een gedeelde tweede plaats met 73 punten.
- 3. Raven enzo: Behaalde eveneens 73 punten.
Omdat de nummers twee en drie exact gelijk stonden, moest het lot beslissen. Door met een dobbelsteen te gooien werd de definitieve knoop doorgehakt, waarmee ‘Op goed geluk’ de tweede plek opeiste en ‘Raven enzo’ het podium compleet maakte als trotse derde.
Mede door de jury én alle andere vrijwilligers die de handen flink uit de mouwen staken, kan de Lichtweek Wedde terugkijken op een fantastische en zeer geslaagde avond.
Bron: Bestuur Lichtweek Wedde
Foto’s: Jacob Musch