Jaarmarkt Oude Pekela feestelijk geopend

OUDE PEKELA – Terwijl het centrum van Oude Pekela zich zaterdagmorgen langzaam vulde met kramen, handelaren en bezoekers, was de jaarmarktcommissie al vroeg uit de veren. In het gemeentehuis van Pekela werden de marktkooplieden ontvangen en kregen zij hun plaats voor de Jaarmarkt 2026 toegewezen. Een belangrijk en jaarlijks terugkerend onderdeel van de voorbereidingen, want voordat de eerste bezoekers arriveren, moet alles tot in de puntjes zijn geregeld.
Ook langs het kanaal van Oude Pekela was al vroeg volop bedrijvigheid te zien. Marktkooplieden waren druk bezig hun kramen op te bouwen en hun koopwaar uit te stallen. De vroege ochtend gaf daarmee al een mooi kijkje achter de schermen van een evenement dat ieder jaar veel bezoekers naar het centrum van Oude Pekela trekt.
Tijdens zijn korte toespraak stond burgemeester Jaap Kuin ook even stil bij het gemis binnen de jaarmarktcommissie. Enkele maanden geleden overleed een van de gewaardeerde commissieleden. De burgemeester memoreerde hem als een bedreven en betrokken lid van de commissie, die zich jarenlang met veel inzet voor de jaarmarkt heeft ingezet. Zijn overlijden heeft binnen de commissie een grote leegte achtergelaten en hij wordt nog altijd enorm gemist. Met deze korte herinnering werd op een ingetogen en respectvolle manier stilgestaan bij degene die er dit jaar helaas niet meer bij kon zijn.
De officiële opening vond om 09.00 uur plaats en werd verricht door burgemeester Jaap Kuin en loco-kinderburgemeester Liam Schaftenaar. Na de korte toespraak van de burgemeester, waarin hij ook zijn waardering uitsprak voor de inzet van de jaarmarktcommissie en iedereen die bij de organisatie betrokken is, was het tijd voor het officiële moment.
Samen hesen burgemeester Kuin en loco-kinderburgemeester Schaftenaar de Pekelder vlag, waarmee de Jaarmarkt 2026 officieel was geopend.
Muziekvereniging Excelsior uit Nieuwe Pekela zorgde traditiegetrouw voor de muzikale omlijsting. Zowel voor als na de officiële opening werden enkele nummers ten gehore gebracht. Na het hijsen van de Pekelder vlag volgde een bijzonder moment: Excelsior speelde het Pekelder Volkslied. Het gemeentebestuur en de aanwezige toeschouwers zongen het volkslied enthousiast mee, waarmee de officiële opening op feestelijke wijze werd afgesloten.
Na het officiële gedeelte wandelden burgemeester Kuin en de wethouders traditie getrouw een ronde over de jaarmarkt. Uiteraard werden daarbij ook de vele lokale verenigingen niet overgeslagen. Zij kregen de gelegenheid om zich aan het publiek te presenteren en bezoekers te vertellen over hun activiteiten en verenigingen
De vroege inzet van de jaarmarktcommissie, de vele marktkooplieden, vrijwilligers, verenigingen en alle andere betrokkenen betaalde zich daarmee uit. De Jaarmarkt 2026 is officieel geopend en alles wijst erop dat Oude Pekela zich opmaakt voor een schitterende en gezellige jaarmarkt.
Freddy Stötefalk