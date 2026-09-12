Jaarmarkt Oude Pekela komt na officiële opening volop op gang

OUDE PEKELA – Nadat burgemeester Jaap Kuin samen met de kinderlocoburgemeester bij de Wedderklap de officiële opening van de jaarmarkt had verricht, kwam de markt zaterdag al snel volop op gang. Mede dankzij het fraaie weer wisten veel bezoekers de weg naar het centrum van Oude Pekela te vinden. Vanaf de opening was het dan ook de hele dag gezellig druk.
Langs het kanaal stonden de vele marktkramen opgesteld en bezoekers konden er terecht voor een grote verscheidenheid aan artikelen, koopjes en lekkernijen. Ook liepen er verschillende muzikanten over de markt. Met hun muziek zorgden zij voor een vrolijke noot en werd de sfeer en gezelligheid op de jaarmarkt nog eens extra verhoogd.
Ook PALVU was dit jaar weer van de partij. Leden van de vereniging trokken, verkleed en wel, over de jaarmarkt en zorgden daarmee voor de nodige vrolijkheid en aanspraak onder het winkelende en rondslenterende publiek.
Ook de Pekelder politiek liet zich tijdens de jaarmarkt zien. Verschillende politieke partijen waren met een stand aanwezig en zochten de bezoekers op. Zo konden bezoekers bij Samen voor Pekela hun geluk beproeven met het raden van de hoeveelheid spijkers in een pot. Bij de SP konden bezoekers aangeven wat Pekela voor hen betekent en wat zij belangrijk vinden voor de gemeente. Bij beide activiteiten waren leuke prijzen te winnen, waaronder boodschappenpakketten.
Ook bij de Wedderwegkerk was het gezellig druk. Hier konden bezoekers terecht op de brocante- en rommelmarkt, waar allerlei mooie, bijzondere en gebruikte spullen werden aangeboden. Vele bezoekers namen er een kijkje en voor verschillende spullen werd een nieuwe eigenaar gevonden. Daarmee kregen heel wat goederen een tweede leven.
Maar niet alleen de politiek was aanwezig. Ook het rijke verenigingsleven en verschillende buurtverenigingen ontbraken niet op deze drukke jaarmarkt. Zij maakten van de gelegenheid gebruik om zich aan het publiek te presenteren en bezoekers kennis te laten maken met hun activiteiten.
Een opvallende bijdrage kwam van Onstwedder Gaavn, dat verschillende demonstraties verzorgde. Ook werden op traditionele wijze krentenbroden gebakken. De geur van het versgebakken brood trok daarbij de nodige belangstelling van het publiek.
Op het plein voor De Helling was gedurende de dag muziek en entertainment te beleven. Verschillende artiesten zorgden voor een gezellige muzikale omlijsting van de jaarmarkt. Onder hen bevond zich ook Erwin de Vries, die met zijn optreden voor een extra muzikale sfeer zorgde.
De jaarmarkt bood daarmee niet alleen volop gelegenheid om langs de vele kramen te struinen, maar was vooral ook een ontmoetingsplek voor inwoners, verenigingen, organisaties en bezoekers van buiten Pekela. Dankzij het mooie weer, de vele activiteiten, de muziek en de grote belangstelling bleef het de hele dag gezellig druk in het centrum van Oude Pekela.
Freddy Stötefalk