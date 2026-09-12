Neurhede staat op zijn kop tijdens 14e Oldtimertreffen

NEURHEDE – Neurhede staat dit weekend volledig in het teken van historische voertuigen. Zaterdagmorgen werd het 14e Neurheder Oldtimer-Treffen officieel geopend. Honderden liefhebbers uit Duitsland en Nederland kwamen met hun klassieke trekkers, auto’s, brommers, motoren en vrachtwagens naar het grote evenemententerrein.

Al vanaf de vroege ochtend liep het terrein langzaam vol. De eerste enthousiaste deelnemers arriveerden vrijdag al in Neurhede en sommigen hadden daarvoor een flinke reis achter de rug. Zo kwamen deelnemers uit de omgeving van Dortmund, die naar eigen zeggen ongeveer zeven uur onderweg waren geweest om met hun oldtimer het treffen bij te wonen.

In de grote feesttent begonnen de deelnemers de zaterdag met een gezamenlijk ontbijt. Om 11.00 uur volgde de officiële opening, waarbij onder anderen de burgemeester van Rhede, Jens Willerding, aanwezig was. Ook leden van de Neurheder Oldtimerkollegen die al 25 jaar lid zijn, werden tijdens de opening in het zonnetje gezet.

Na het aanslaan van een vat bier kon het feest officieel beginnen.

Meer dan 1.500 deelnemers

Het terrein bood zaterdag een indrukwekkend beeld. Meer dan 1.500 deelnemers hadden hun historische voertuigen opgesteld. Van imposante landbouwtrekkers en klassieke auto’s tot brommers en motoren: voor liefhebbers van oude techniek was er volop te bekijken.

De voertuigen bleven niet allemaal netjes op hun plek staan. Regelmatig werden ritten over het terrein gemaakt, wat voor veel beweging en spektakel zorgde. Vooral op het speciale terrein bij de ingang konden de liefhebbers van trekkers zich uitleven. Daar werd volop rondgereden en soms ging het er behoorlijk fanatiek aan toe. De sfeer deed op momenten zelfs denken aan een soort ‘Zwarte Cross in Neurhede’.

Wanneer een trekker daarbij niet helemaal overeind bleef, stond er uiteraard hulp klaar om het voertuig weer ‘op vakkundige wijze’ op weg te helpen.

Op bankstellen en stoelen op de karren laten deelnemers zich ondertussen over het terrein rijden. Met een drankje in de hand werd volop genoten van de gemoedelijke sfeer en de bijzondere voertuigen.

Vlooienmarkt en onderdelen

Naast de vele oldtimers waren er ook een vlooienmarkt en een onderdelenmarkt. Verschillende standhouders boden onderdelen, accessoires en andere artikelen aan die interessant zijn voor liefhebbers en restaurateurs van historische voertuigen.

Ook voor gezinnen was er voldoende te beleven. Kinderen konden zich uitleven op het luchtkasteel, terwijl bezoekers op verschillende plaatsen terechtkonden voor eten en drinken.

Oldtimer als hoofdprijs

Een opvallend onderdeel van het programma was de verloting. Daarbij maakten bezoekers kans op verschillende bijzondere prijzen. De hoofdprijs was een klassieke trekker van het merk Kramer, daarnaast waren een tweede hands auto (VW Lupo) en een klassieke brommer (Mobylette) te winnen.

Het Oldtimer-Treffen wordt georganiseerd door de Neurheder Oldtimerkollegen (NOK), een vereniging van enthousiaste liefhebbers die zich inzetten voor het behoud, de restauratie en het gebruik van historische voertuigen en landbouwmachines. De vereniging bestaat inmiddels 25 jaar en vierde die mijlpaal tijdens het treffen.

Met honderden historische voertuigen, enthousiaste deelnemers en volop activiteiten was Neurhede zaterdag opnieuw het decor voor een groot feest voor liefhebbers van oldtimers. Het treffen gaat zondag verder. Er rijdt een oldtimer busje tussen Neurhede en Bourtange. Bezoekers kunnen zo het oldtimerevenement combineren met een gezellig uitstapje naar de historische vesting.

Het Oldtimer-Treffen wordt mogelijk gemaakt door het Interreg-programma Deutschland-Nederland en Stichting Bovem uit Bourtange en wordt medegefinancierd door de Europese Unie (EU).

Foto’s: Hilvert Huizing, klik HIER voor meer foto’s