SC Scheemda wint onbedreigd bij VVS

OOSTWOLD – Waar er normaal gesproken zo’n vijfhonderd toeschouwers langs de lijn staan bij deze derby, was vanmiddag nog niet de helft aanwezig. Mogelijk hadden de Run en de Open Monumentendag in de omgeving daar hun invloed op. De bezoekers uit Scheemda hadden daar in ieder geval geen boodschap aan. SC Scheemda was duidelijk de betere ploeg en zette VVS met een overtuigende 0-5 overwinning aan de kant.

Door Gert Meulman

Beide ploegen moesten het vanmiddag doen zonder een aantal vaste waarden. Bij VVS, de ploeg van trainer Erwin Plat, ontbraken doelman Tim Ludwig en Robbert en Ferre Mekkelenkamp. Gerjan Drenth was niet volledig fit en begon daarom op de bank. Bij de bezoekers van trainer Cor Grozema ontbraken de gebroeders Bas en Melvin Ubels, die in San Marino bij de MotoGP waren. Ook Thijs Heeg was niet beschikbaar, terwijl Robin Werkman enkele kilometers verderop aanwezig was bij de Run.

De thuisploeg begon nog helemaal niet slecht aan de wedstrijd en kreeg direct twee goede mogelijkheden. Mika Hillenga kopte van dichtbij, doelman Dylano Dusseljee bracht knap redding. Even later kwam dezelfde Hillenga na een foutieve terugspeelbal van Dominiek Steeman net tekort om daarvan te profiteren. Daarna was het echter gedaan met de Oostwolders en nam SC Scheemda het initiatief over.

Na een kwartier spelen gaf Tim Boneschansker vanaf het middenveld een uitstekende bal tussendoor. Topscorer Danny Blaauw stond op één lijn met zijn verdediger, die hij vervolgens zijn hielen liet zien. Ook doelman Mitchell Blansjaar was kansloos: 0-1. Niet veel later volgde de 0-2. Op aangeven van Tom Knollema kon Beorn Eiten, die vlak voor het doel volledig vrij stond, ongehinderd binnenschieten. SC Scheemda bleef daarna de druk erop houden. Jasper Brink had de pech dat zijn inzet via de binnenkant van de paal in de handen van Bransjaar kwam. Danny Blaauw had inmiddels al tweemaal geprobeerd om doelman Blansjaar met een lob te verschalken. De derde poging was wel raak en leverde de fraaie 0-3 op.

Nog voor rust ging doelman Blansjaar bij een terugspeelbal fors in de fout. Voor Blaauw was het vervolgens een koud kunstje om de bal binnen te tikken. Daarmee completeerde hij nog voor de pauze zijn zuivere hattrick.

Toch kreeg VVS nog een uitstekende mogelijkheid om iets aan de achterstand te doen. Scheidsrechter Zuur uit Stadskanaal wees terecht naar de stip na een overtreding in het strafschopgebied. Aanvoerder Danny van Lang nam de verantwoordelijkheid, maar zag zijn inzet gekeerd worden door de uitstekend reagerende Dusseljee.

Direct na rust voerde trainer Plat twee wissels door. Gerjan Drenth en Luischandro Cato kwamen binnen de lijnen om te proberen de wedstrijd een andere wending te geven. Dat lukte echter nauwelijks. Het spel werd aan beide kanten door vermoeidheid minder zorgvuldig en steeds slordiger. Veel passes kwamen niet meer aan en vooral SC Scheemda liet kansen liggen om de score verder op te voeren.

Vijf minuten na rust werd er toch nog een keer gescoord. Danny Blaauw maakte zijn vierde treffer van de middag en bracht daarmee de stand op 0-5. Hierna kreeg Jarik Bleeker nog een uitstekende mogelijkheid, maar vrij voor de keeper schoot hij naast. Doelman Blansjaar beleefde niet zijn beste middag en ging weer in de fout, waarna Blaauw opnieuw kon profiteren. Deze keer schoot de Scheemda-spits de bal echter maar net langs de verkeerde kant van de paal.

Aan de kant van SC Scheemda werd Tim Boneschansker vervolgens vervangen door Ayolt ten Have.

Bij VVS liep verdediger Sem Boven tegen de eerste gele kaart van de wedstrijd aan. Bleeker kreeg daarna opnieuw een mogelijkheid nadat hij vanaf de linkerkant op doel afging. Hij vergat echter de vrijstaande Blaauw aan te spelen, waardoor een nieuwe treffer uitbleef. VVS bracht nog Thijmen Rentte binnen de lijnen voor Mark Heeres.

Tien minuten voor het einde moest scheidsrechter Zuur, die de wedstrijd prima leidde, opnieuw optreden. Boven kreeg zijn tweede gele kaart nadat hij onnodig de bal had weggeschopt en kon daardoor met rood vertrekken. Aan de stand veranderde daarna niets meer. SC Scheemda boekte een overtuigende en eigenlijk geen moment bedreigde 0-5 overwinning en neemt daarmee drie punten mee uit Oostwold.

VVS kent daarmee een minder goede start en gaat volgende week op bezoek bij ZNC. SC Scheemda speelt dan voor eigen publiek tegen Meeden.

Tekst en foto’s: Gert Meulman