Seizoenspresentatie vanBeresteyn met try-out van PotKaast

VEENDAM – Op zaterdagavond 19 september presenteert vanBeresteyn tijdens de feestelijke Seizoenspresentatie 2026-2027 een voorproefje van het nieuwe theaterseizoen. Bezoekers maken kennis met verschillende voorstellingen die komend seizoen op het programma staan. De avond wordt afgesloten met een try-out van de muzikale en absurdistische theatershow PotKaast.
Tijdens de Seizoenspresentatie zijn verschillende previews te zien van mooie, grappige en ontroerende voorstellingen uit het nieuwe seizoen. Zo krijgt het publiek in één avond een afwisselend voorproefje van wat er de komende maanden in vanBeresteyn te beleven is.
Na een korte pauze is het tijd voor PotKaast, met bekende Groninger theaterartiesten Alina Kiers, Harry Niehof, Jan Veldman, Carmen Schilstra, Jaap Stegeman en Corné Kosse. In deze nieuwe voorstelling beheren moeder en zoon Ina en Mike van der Plas een radiopiraat/podcaststudio. Omdat ze vinden dat de wereld steeds ongezelliger en individualistischer wordt, besluiten ze hun uitzendingen naar de dorpspodia te brengen. Samen met verschillende live-artiesten hebben ze één missie: de wereld weer een beetje gezelliger maken.
De Seizoenspresentatie is onderdeel van OET!, het culturele weekend dat van vrijdag 18 tot en met zondag 20 september plaatsvindt in en rondom vanBeresteyn.
Datum: zaterdag 19 september 2026
Aanvang: 19.30 uur
Voor info: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: van vanBeresteyn