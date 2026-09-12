Twee branden binnen zeven uur bij afvalverwerkingsbedrijf PreZero

WILDERVANK – De brandweer is twee keer binnen zeven uur uitgerukt voor brand bij afvalverwerkingsbedrijf PreZero aan de Meihuizenweg in Wildervank.
De eerste brand werd gisteravond rond half elf gemeld. De brandweer kwam met meerdere voertuigen ter plaatse. Naar verluidt woedde de brand in een container op het buitenterrein, niet ver van het gebouw met gevaarlijke stoffen. De brandweer had het vuur snel onder controle. Uit voorzorg werd de straat tijdelijk afgesloten. Over de oorzaak is niks bekend.
Vanmorgen werd de brandweer om 05.53 uur wederom gealarmeerd voor een brand bij het bedrijf. Er was in een loods brand ontstaan, waardoor de sprinklerinstallatie in werking trad. Veiligheidsregio Groningen schaalde op naar middelbrand. Een tweede blusvoertuig, een schuimblusvoertuig en het groot watertransport werden daarbij opgeroepen.
Bij de brand kwam veel rook vrij. De brandweer adviseerde omwonenden ramen en deuren te sluiten en, indien mogelijk, ventilatiesystemen uit te schakelen.
Met het schuimblusvoertuig werd op afstand met veel water het vuur bestreden. Dit had effect; de rookontwikkeling nam af. Om het schuimblusvoertuig van voldoende water te voorzien werd groot watertransport ingezet en de oprit van de N33 nabij Wildervanksterdallen afgesloten.
Rond acht uur vanmorgen was de brand onder controle. Met een mobiele kraan werd de afvalbult uit elkaar getrokken en de restanten afgeblust.
Of de twee branden met elkaar te maken hebben wordt onderzocht.
Door de brand blijft het afvalbrengstation aan de Meihuizenweg 25 vandaag gesloten.
Foto’s: Dennie Gaasendam, DG-Fotografie