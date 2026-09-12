Video van de RUN in Winschoten

WINSCHOTEN – Wat een sfeer, wat een feest! De 50e RUN Winschoten veranderde de Molenstad zaterdag in één grote, kolkende sportarena! Vanaf de start hing de pure RUN-magie al in de lucht.
Versierde straten en buurtbewoners met stoeltjes in de voortuin. Duizenden uitzinnige supporters vormden een muur van geluid en schreeuwden de lopers letterlijk vooruit. Dé held van de dag werd debutant Maurice Kram, die de loodzware 100 kilometer won in 7:16:56 De mensen langs de kant maken dit evenement echt tot wat het is. De support was waanzinnig, ze hebben me erdoorheen gesleept!” glunderde de uitgeputte winnaar.
Bron en beelden: Groningen 1
Foto’s: Wiktor Moorlag