Vijftig jaar RUN vol herinneringen: ‘Dat waren hectische tijden’

WINSCHOTEN – „Honderd kilometer? Wat een stelletje snijbonen toch.” Henk Noor moest er aanvankelijk weinig van hebben. Toch zou de RUN van Winschoten later een groot deel van zijn leven bepalen. Samen met Jan Keitz en Rolf Huizinga blikt hij terug op vijftig jaar RUN.
„Ik heb niet meer kunnen slapen. Ik zag steeds die lopers voor me die voorbij kwamen”, vertelt Noor over zijn eerste kennismaking met de wedstrijd. Nog geen twee dagen later trok hij zelf zijn loopschoenen aan. Uiteindelijk liep hij meerdere keren de honderd kilometer en werd hij in 1984 tweede.
Ook Jan Keitz herinnert zich de beginjaren nog goed. Voor Radio Winschoten deed hij verslag van de wedstrijd, die toen nog over lange routes door Oost-Groningen liep. Dat ging niet altijd vlekkeloos. Lopers verdwaalden in het donker en verkeersregelaars waren er nauwelijks. „Dat waren hectische tijden. Dat komt natuurlijk nooit meer terug.”
Carnaval in Winschoten
Een plek die in de herinneringen steeds terugkomt, is De Klinker. De lopers kwamen er iedere ronde doorheen, terwijl binnen publiek zat, muziek klonk en werd gedanst. „Iedereen zag iedereen voorbij komen. Dat was een soort carnaval in Winschoten”, vertelt Keitz.
Die sfeer is volgens Rolf Huizinga nog altijd een belangrijk onderdeel van de RUN. „Als je over het parcours van de tien kilometer gaat, dan is overal feest in de tuin. Ik noem het altijd het carnaval van het noorden.”
Wat begon als een protestloop voor de komst van een atletiekbaan groeide in vijftig jaar uit tot een internationaal hardloopevenement. In de video halen Noor, Keitz en Huizinga herinneringen op aan hoe de RUN veranderde én wat juist hetzelfde bleef.
Malou Vos
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