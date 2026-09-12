Zendamateurs laten bij Stoomgemaalmuseum hun bijzondere hobby zien

WINSCHOTEN – Radioverbindingen maken met mensen over grote afstanden, zelf experimenteren met elektronica en op zoek gaan naar verborgen radiosignalen. Bezoekers konden zaterdag tijdens de Nationale Monumentendagen in een bijgebouw van het Museum Stoomgemaal uitgebreid kennismaken met de wereld van de zendamateurs.
De zendamateurs van Radio Amateurs Groningen waren opnieuw aanwezig bij het stoomgemaal. Met hun apparatuur lieten zij zien hoe bijzonder de radiotechniek is en hoe met relatief eenvoudige middelen contact kan worden gelegd met mensen elders in Nederland of zelfs daarbuiten.
Voor bezoekers was er ook gelegenheid om zelf even via de ether met een zendamateur te praten. Dat leverde regelmatig geïnteresseerde bezoekers op die nieuwsgierig waren naar wat er allemaal komt kijken bij het maken van radioverbindingen.
Belangrijke rol bij noodcommunicatie
Hoewel de zendamateur voor veel mensen vooral een bijzondere hobby is, kan deze vorm van communicatie volgens de aanwezige amateurs ook een belangrijke functie hebben wanneer andere communicatiemiddelen uitvallen.
Gebeurtenissen zoals natuurrampen, grote bosbranden en de ontwikkelingen rond Oekraïne hebben opnieuw duidelijk gemaakt dat eenvoudige, onafhankelijke communicatie waardevol kan zijn. Met een stukje draad als antenne, een accu en een zendontvanger kan een radioamateur verbinding maken wanneer reguliere communicatiemiddelen niet beschikbaar zijn.
Op zoek naar de elektronische vosjes
Een populaire activiteit rondom het gemaal was de elektronische vossenjacht. In het gebied waren kleine elektronische ‘vosjes’ verstopt die met zeer richtingsgevoelige radiootjes opgespoord konden worden.
Vooral kinderen konden op deze manier spelenderwijs kennismaken met elektronica en radiotechniek. De organisatie nodigde ouders dan ook nadrukkelijk uit om hun kinderen mee te nemen en samen op zoek te gaan naar de verborgen zenders.
Naast de activiteiten van de zendamateurs konden bezoekers uiteraard ook het historische Stoomgemaal bekijken. De restauratie van het gemaal bevindt zich inmiddels in de eindfase, al moeten er nog enkele werkzaamheden worden afgerond.
De Nationale Monumentendagen gaan zondag 13 september verder. Ook dan zijn de zendamateurs aanwezig bij het Stoomgemaal aan het Oostereinde 4 in Winschoten.
Voor de zendamateurs staat bovendien alweer een volgende bijeenkomst op de agenda. Op 17 oktober vindt in het stoomgemaal het Noord-Ost Treffen plaats, waarbij zendamateurs uit Noordoost-Groningen en Ostfriesland, waaronder de omgeving van Papenburg, elkaar ontmoeten.
Foto’s: Catharina Glazenburg