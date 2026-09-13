Brunch sluit feestelijke viering 50 jaar Plaatselijk Belang De Maten af

DE MATEN, TER APEL – Met een gezellige brunch voor de inwoners van De Maten is de viering van het 50-jarig bestaan van Plaatselijk Belang De Maten zondag feestelijk afgesloten. De brunch werd aangeboden door Plaatselijk Belang De Maten en Stichting De Maten Verbindt. Bijna alle inwoners van het dorp waren aanwezig, waarmee de afsluiting opnieuw een groot succes werd.
De brunch werd volledig aangekleed en verzorgd door een groep enthousiaste dames uit De Maten. Zij zorgden ervoor dat de bezoekers konden genieten van een uitgebreide en sfeervolle afsluiting van de feestelijkheden.
Twee jaar voorbereiding
Tijdens de brunch keek voorzitter Herman Schlimback van Plaatselijk Belang De Maten terug op de afgelopen twee weken en op het gehele jubileumprogramma. Hij sprak van een grandioos en zeer succesvol feest. Volgens Schlimback hebben alle inspanningen van de afgelopen twee jaar hun vruchten afgeworpen. De organisatie kijkt dan ook met grote tevredenheid terug op de festiviteiten.
„Alle inspanningen van de afgelopen twee jaar hebben geloond. Wij zijn erg tevreden”, aldus de voorzitter.
Met de brunch kwam een einde aan een periode waar de afgelopen twee jaar intensief naartoe is gewerkt. Van de reünie en de presentatie van het jubileumboek tot de grote feestavonden en de afsluitende brunch: 50 jaar Plaatselijk Belang De Maten is uitgebreid en vooral samen met de inwoners gevierd.
De grote betrokkenheid van de inwoners tijdens de verschillende activiteiten maakte volgens de organisatie duidelijk dat De Maten niet alleen een dorp is, maar vooral een hechte gemeenschap.
André Dümmer