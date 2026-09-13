De Maten viert 50 jaar Plaatselijk Belang met grandioos feest

DE MATEN, TER APEL – De tweede feestavond ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Plaatselijk Belang De Maten is zaterdagavond uitgelopen op een grandioos feest. De grote feesttent was volledig gevuld met feestvierders en daarmee kreeg de jubileumviering een spetterende afsluiting.
De festiviteiten werden georganiseerd door Stichting De Maten Verbindt, die ruim twee jaar bezig is geweest met de voorbereidingen. Het harde werk van de organisatie werd zaterdagavond beloond met een geweldige opkomst en een uitbundige sfeer.
Muziek en feest
De muzikale avond werd verzorgd door DJ Pim Verhaar, die de bezoekers al snel op de dansvloer kreeg. Vervolgens was het de beurt aan Blue Attics uit Emmer-Compascuum. De band, winnaar van de Battle of the Bands, zorgde voor een enthousiast optreden en bouwde de spanning verder op richting het grote hoogtepunt van de avond. Dat hoogtepunt was zonder twijfel het optreden van de Edwin Evers Band. De bekende band wist de volle tent volledig mee te krijgen en maakte er een optreden van om niet snel te vergeten. Er werd volop meegezongen, gedanst en genoten.
Organisatie dik tevreden
Na twee jaar voorbereiding kan Stichting De Maten Verbindt terugkijken op een zeer geslaagd jubileumevenement. De combinatie van een grote belangstelling, een uitstekende sfeer en een gevarieerd programma maakte de feestweek tot een succes. De organisatie is dan ook dik tevreden met het verloop van de festiviteiten.
„Na twee jaar voorbereiding is het gelukt.”
Met het grandioze feest van zaterdagavond werd het 50-jarig jubileum van Plaatselijk Belang De Maten op een waardige en feestelijke manier gevierd. De Maten heeft laten zien dat een klein dorp groot kan uitpakken wanneer inwoners en vrijwilligers samen de schouders eronder zetten.
André Dümmer