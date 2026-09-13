Drie dagen cultuur, muziek en activiteiten tijdens OET! in Veendam

VEENDAM – Van vrijdag 18 tot en met zondag 20 september is het weer tijd voor OET! Een weekend vol cultuur, muziek en activiteiten voor jong en oud. Samen met de Bibliotheek Veendam, het Veenkoloniaal Museum en de Muziek-, Dans- en Theaterschool laat vanBeresteyn zien wat er op cultureel gebied allemaal te beleven is in Veendam.
Het hele weekend staan optredens, workshops, presentaties en andere activiteiten op het programma, waarvan veel gratis toegankelijk zijn. Op vrijdagavond trapt het Filmhuis af met The Sound of Music Sing-a-long, een interactieve filmvertoning waarbij bezoekers niet alleen mogen meezingen, maar ook worden aangemoedigd om verkleed te komen.
Op zaterdag opent het Veenkoloniaal Museum gratis de deuren en organiseert de Muziek-, Dans- en Theaterschool een open dag met optredens. De zaterdag wordt afgesloten met de Seizoenspresentatie 2026-2027 van Theater vanBeresteyn. Tijdens deze feestelijke avond krijgt het publiek een voorproefje van het nieuwe theaterprogramma, gevolgd door een try-out van Potkaast.
Ook op zondag is er volop muziek in vanBeresteyn. Onder andere de Winkler Prins Harmonie, Educa Symfonia en JazzProSessies verzorgen optredens. Daarnaast is er tijdens OET! een workshop van OnderOns rond het thema duurzaamheid. Bij de Bibliotheek Veendam kunnen bezoekers deelnemen aan een kledingruil en is er voor kinderen een speurtocht met een verrassing uit de grabbelton.
Het programma van OET! wordt de komende tijd verder aangevuld met nieuwe activiteiten en tijden.
Datum: vrijdag 18 t/m zondag 20 september 2026
Diverse locaties in en rondom vanBeresteyn
Veel activiteiten zijn gratis toegankelijk
Voor info: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: van vanBeresteyn