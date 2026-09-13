Gratis Bluegrass concert in Oude Pekela

OUDE PEKELA – Op zondag 27 september wordt u bij MFC De Binding een gratis Bluegrass concert aangeboden.
Bluegrass is een traditionele Amerikaanse muziekstijl en een subgenre van de countrymuziek, gekenmerkt door het gebruik van akoestische snaarinstrumenten en meerstemmige zang.
Wat is Bluegrass?
Oorsprong: Ontstaan in de Verenigde Staten in de jaren 40 en vernoemd naar de band The Blue Grass Boys van grondlegger Bill Monroe.
Instrumenten: Wordt gespeeld op akoestische instrumenten zoals de vijfsnarige banjo, gitaar, mandoline, viool (fiddle) en contrabas. Er is geen theezakjes-drumstel; de ritmiek komt uit het spel zelf.
Kenmerk: Snelle tempo’s, virtuoos solowerk en de karakteristieke “high lonesome sound” (een hoge, klagende zangstijl).
Het unieke gratis concert wordt georganiseerd door Thea de Boer, bekend van Radio Westerwolde’s ‘Shades of Country’. Ze was op zoek naar een locatie voor dit concert en kwam uit bij Ellen Kupers van ‘Els Event’, van MFC De Binding in Oude Pekela. Ellen reageerde gelijk enthousiast en de plannen waren snel rond. Na samenspraak met de band werd een datum gevonden.
Emmy and the Bluegrass Pals
Sinds jaar en dag is deze band bekend in de ‘Bluegrass wereld’. Op vele festivals in binnen- en buitenland een graag geziene band. We noemen een paar oa. Frankrijk, Duitsland, Zweden en Noorwegen. Maar
ook in Nederland op festivals in Voorthuizen en Zuidlaren was Emmy and the Pals een vaste gastband.
Wat kunt u verwachten?
Bij mooi weer zitten we buiten waar een prachtig plekje is gemaakt voor concerten en bijeenkomsten van allerlei aard. Bij slecht weer gaan we uiteraard de Binding in. In een gemoedelijke sfeer gaan we
genieten van muziek gebracht door muzikanten die al jaren samen spelen. Hun spel op hun instrumenten zal u doen wegdromen bij bekende en misschien voor u onbekende liederen. Maar genieten gaat u zeker.
Neem uw vrienden, buren en familie mee naar dit unieke concert in De Binding in Oude Pekela.
Aanvang concert 14.00 uur
Buiten/zaal open 13.30 uur
Sportlaan 4, 9665 HT Oude Pekela
Bron: Thea de Boer