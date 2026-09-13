Interactieve Christelijke theatervoorstelling in Sellingen

SELLINGEN – Op zondag 20 september is in Sellingen een interactieve Christelijke theatervoorstelling met kindertheater Knettergek.
De voorstelling is in De Sprankel. Aanvang 9.30 uur.
Iedereen is welkom.
Bron: Henny Schuring
SELLINGEN – Op zondag 20 september is in Sellingen een interactieve Christelijke theatervoorstelling met kindertheater Knettergek.
De voorstelling is in De Sprankel. Aanvang 9.30 uur.
Iedereen is welkom.
Bron: Henny Schuring
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