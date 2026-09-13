NRB Cup 2 – groeien doe je niet alleen door te winnen…

WINSCHOTEN, SCHIJNDEL – Afgelopen weekend reisden vier leden van Artistic Rollerclub Noord Nederland af naar Schijndel voor de NRB Cup 2. Een weekend met mooie momenten, spanning, trots, maar ook met teleurstellingen. En misschien is juist dát wel waar wedstrijden zo waardevol voor zijn.
Zaterdag mocht Sabine Bos het spits afbijten bij het roldansen. Na de verplichte dans volgde haar vrije dans. Helaas ging die niet helemaal zoals gehoopt en eindigde Sabine op een 6e plaats. Natuurlijk is dat even slikken. Je werkt ergens hard voor en dan loopt het niet zoals je wilt. Maar ook dat hoort bij sport: leren incasseren, analyseren en de draad weer oppakken.
Op zondag was het de beurt aan Milan, Wendy en Merel.
Milan begon wat onzeker, maar wist na het inrijden het vertrouwen terug te vinden. Hij liet zien dat hij de afgelopen periode echt progressie heeft gemaakt en behaalde een mooie 7e plaats. Een resultaat om trots op te zijn.
Voor Wendy liep haar kür helaas niet zoals ze had gehoopt. De onzekerheid zorgde voor een val en daarmee werd ze 4e in haar groep. Dat is niet het resultaat waar je voor gaat en dat mag best even teleurstellen. Maar juist op zulke momenten leer je misschien wel het meest: een fout of een mindere wedstrijd zegt niet wie je bent als rijder. Het gaat erom dat je opstaat en verdergaat.
En dan Merel…
Zij liet zien dat hard werken uiteindelijk wordt beloond. Op een kleine misser na reed ze een vrijwel vlekkeloze kür en werd ze kampioen in haar klasse! Een prachtige beloning voor Merel, maar ook een moment waar ze bij Artistic Rollerclub Noord Nederland met elkaar van mogen genieten.
Toch is misschien niet alleen die titel het belangrijkste van dit weekend. Want wedstrijden zijn niet alleen winnen. Het is ook leren omgaan met spanning, onzekerheid, fouten, een val of een resultaat dat tegenvalt. Soms lach je en soms moet je een traan wegslikken. En juist dát maakt je sterker. Je kunt niet altijd voorkomen dat iets misgaat. Je kunt wél leren hoe je ermee omgaat. Dat is wat ze de leden willen meegeven. Blijf werken, blijf geloven, blijf leren en vooral: geef nooit op.
Nu op naar de finale eind september in Zaandam. Hopelijk kan Merel haar mooie lijn vasthouden.
Bron en foto’s: Jan von Henning