Oude landbouwmachines trekken veel bekijks tijdens aardappelrooidemonstratie in Bourtange

BOURTANGE – In Bourtange konden belangstellenden vandaag met eigen ogen zien hoe aardappelen vroeger van het land werden gehaald. Nabij de Oude Jodenkerkhoflaan werd een Oldtimer Aardappelrooidemonstratie gehouden, waarbij oude landbouwmachines het werk van tientallen jaren geleden opnieuw lieten zien.
De demonstratie werd georganiseerd door Bram Wesseling. Vijf verschillende oude aardappelrooiers kwamen in actie: een Grimme, een Bergmann, twee machines van het type Climax en een Stervo. De machines draaiden op het land en maakten zichtbaar hoe het rooien van aardappelen vroeger in zijn werk ging.
Ook de oude tractoren vormden een belangrijk onderdeel van het geheel. Met oldtimer tractoren en oude kiepwagens werd de gerooide oogst naar de aardappelbult op het land gebracht. Voor bezoekers was het een mooi beeld van de manier waarop het aardappelrooien vroeger gebeurde, toen het werk nog grotendeels met eenvoudige mechanische machines en veel vakmanschap werd uitgevoerd.
De demonstratie trok veel belangstelling. Het mooie, droge weer zorgde ervoor dat bezoekers rustig konden rondkijken en genieten van de bedrijvigheid op het land. Naast de machines en het oogsten was er ook ruimte voor gezelligheid en werd voor catering gezorgd.
Foto’s: Jan Glazenburg