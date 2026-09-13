Spektakel en ‘blikcontact’ bij autospeedway Blijham

BLIJHAM – Zaterdag werd op circuit De Kuip aan de Verschedijk in Blijham voor de tweede keer dit jaar autospeedway georganiseerd.
Autospeedway is relatief onbekend in Nederland en Europa. Toch is het voor het publiek een zeer aantrekkelijke autosport. Op de overzichtelijke sintel moeten de geprepareerde wedstrijdwagens zich binnen een bepaald aantal ronden vanuit het drukke startveld een weg naar voren banen. Dat stond ook zaterdag garant voor spektakel want ‘blikcontact’ werd niet geschuwd en uitwijken was nauwelijks mogelijk want de vangrails grenzen gevaarlijk dicht aan de baan.
Zaterdag kwamen diverse klasses in actie: Junioren, tot 1400cc, tot 1850cc, boven 1850cc, Vrije standaard en Rodeo.
Het ging er weer ruig aan toe. Het publiek kreeg meerdere keren een modder douche. De hulpdiensten moesten één keer in actie komen voor een deelneemster die hard tegen een muur was gebotst. Daarna maakte haar wagen een aantal koprollen. Naar verluidt vielen de verwondingen mee.
De uitslagen waren als volgt:
Junioren:
1 Klaas de Vries
2 Jordy Tempel
3 Wesley Douwes
1400cc
1 René Adriaans
2 Davy Drenth
3 Patrick Lap
tot 1850cc
1 Janwillem Kiel
2 Roel Vries
3 Sven de Jong
1851 cc Plus
1 Kerwin van Wolde
2 Aries Kuiper
3 Robin Zijl
Vrije Standaard
1 Kristian Nieboer
2 Daan Steenman
3 Ale-Geert Terpstra
Rodeo
1 Jelle Hendrik Rienewerf
2 Leon Bansberg
3 Björn Dijkema
Foto’s: Jacob Musch