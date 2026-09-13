Tieneravonden in Scheemda

SCHEEMDA – Vanaf vrijdag 18 september gaan de tieneravonden weer van start! Tijdens deze avonden gaan ze met elkaar in gesprek aan de hand van bijbelverhalen. We doen een doe-activiteit en er is veel ruimte voor ontmoeting en gezelligheid.
Op deze eerste avond van het seizoen zijn niet alleen tieners welkom, ook hun ouders mogen aanschuiven. Ze gaan onder andere luisteren naar een verhaal van een van de tieners over haar zeilwedstrijd op driemaster De Eendracht. Een week lang dag en nacht doorvaren op zee, hoe was dat?
De tieneravond heeft als thema ‘Beweeg mee’ en is voor alle jongeren die naar de middelbare school gaan. Je bent van harte welkom op vrijdag 18 september van 19.00-20.00 uur in De Ontmoeting in Scheemda!
Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Jako Jellema via jako@pgog.nl of kijk op pgog.nl/beweegmee
Bron: Ruth Drewel, medewerker communicatie PG Oost-Groningen