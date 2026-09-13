Van jong tot oud werd enthousiast gebruik gemaakt van de  gratis ‘Kennismakiningsclinic’ van Golfclub Westerwolde

VLAGTWEDDE – Zaterdag 12 hadden zich weer zo’n 30 liefhebbers aangemeld voor de clinic van Golfclub Westerwolde.
Dat golfen belangstelling heeft van jong tot oud, bleek wel uit de aanmeldingen; het jongste talent was 9 jaar en de oudste liefhebber 82.
Om 10.00u, werden alle belangstellenden welkom geheten op het zonovergoten terras van de golfclub. De potentiële nieuwe leden werden meteen gewaarschuwd voor de verslavende werking van het golfspelletje. De sfeer zat er direct goed in. Deze groep had ook nog eens het geluk dat de nieuwe pro; Marijn de Lange aanwezig was. Daarnaast waren er verschillende enthousiaste leden van de club, die met verschillende groepjes aan de slag gingen.
Putten, chippen en met de grote driver op de drivingrange. Daarna werd er een hole gelopen. Het was spannend om in zo weinig mogelijk slagen de bal in de hole te krijgen.
Na 2 uur actief bezig te zijn geweest, werden de ervaringen uitgewisseld op het gezellige terras van de club. Er werden direct spijkers met koppen geslagen; een groot aantal deelnemers plande meteen hun eerste les in, om het GVB te behalen. Zij worden 3 maanden begeleid, krijgen 5 lessen van de pro + theorieles, mogen gratis een golfset lenen en kunnen gebruik maken van de baan om daarna examen te doen voor het GVB. Met dit bewijs kun je op iedere golfbaan in de wereld golf spelen.
Dit was de laatste gratis clinic van het jaar 2026. Kunt u niet wachten tot 2027, neem dan contact op via de website; www.gcwesterwolde.nl of mail naar secretariaat@gcwesterwolde.nl
Tekst en foto’s: Ed en Eveline van de Bunt