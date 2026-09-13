Veelerveen wint verdiend van Sellingen

VEELERVEEN – Veelerveen heeft de eerste competitiewedstrijd van het seizoen verdiend met 4-2 gewonnen van Sellingen. Vooraf had waarschijnlijk niet iedereen rekening gehouden met deze uitslag. Sellingen wordt immers gezien als een ploeg die bovenin mee kan draaien, terwijl Veelerveen na promotie voor het eerst weer uitkomt in de derde klasse. Achteraf viel er echter zeer weinig af te dingen op de overwinning van de thuisploeg.

Door Gert Meulman

Trainer Sven Oost kan bij Veelerveen beschikken over een brede selectie. Dat bleek vooral in de tweede helft, toen de thuisploeg steeds meer grip op de wedstrijd kreeg. Aan de andere kant lijkt trainer Rick Hansen bij Sellingen wat minder ruim in zijn mogelijkheden te zitten. Zijn ploeg moet het dan ook nog doen zonder jarenlang boegbeeld en rots in de branding achterin, Dennis Kuiper. Daar kwam deze week nog een nieuwe tegenvaller bij. Belangrijke middenvelder Machiel Buining raakte tijdens de training geblesseerd aan zijn enkel en zal naar verwachting zo’n zes weken moeten toekijken. Bjorn de Roo was nog op vakantie, terwijl Corné Prins en Jeroen Mestemaker niet volledig fit waren en op de bank plaatsnamen.

Allemaal omstandigheden die aansloten bij de woorden vooraf in het uitstekend verzorgde programmaboekje van Veelerveen. Daarin werd gesteld: “De eerste competitiewedstrijd blijft altijd moeilijk te voorspellen. Hoe hebben de ploegen de voorbereiding doorstaan, welke spelers staan er direct en wie weet het beste om te gaan met de spanning van een nieuwe competitie.” Dat laatste bleek deze middag duidelijk zichtbaar. Veelerveen begon uitstekend en gaf vanaf het eerste fluitsignaal goed partij. Toch was het Sellingen dat na twintig minuten op voorsprong kwam. Arjan Heeres rondde beheerst af. Vijf minuten later was het opnieuw raak voor dezelfde Heeres: 0-2. Bij de eerste treffer verdedigde Roy Dekker wat minder goed uit, terwijl bij de tweede goal een verre lange pass van Niek van Bolhuis uitstekend van pas kwam. Veelerveen liet zich hierdoor echter niet uit het veld slaan. De thuisploeg bleef strijden, ging fel de duels aan en werd daarvoor beloond met de aansluitingstreffer van Yoran Reit. Het voorbereidende werk kwam van zijn aanvalspartner Martijn Busscher.

In het laatste kwartier van de eerste helft kreeg Sellingen nog enkele mogelijkheden. De van WVV overgekomen Arjen Vriese zag zijn schot gepareerd worden door doelman Stan van der Weide, waarna Mark Haverkamp de rebound niet goed beoordeelde. Ook Ian de Vrieze kreeg bij de tweede paal een goede mogelijkheid. Zijn kopbal uit een hoge voorzet was echter te zacht, waarna de bal naast het doel verdween. Aan de andere kant bracht Ivar Mulder de bal gevaarlijk voor, waarna Jesse Bergman zijn inzet knap gestopt zag worden door doelman Jordie Oost. Even later haalde Kevin Rosevink hard uit, maar ook die inzet werd door Oost uit het doel geranseld.

Na de thee was het vooral Veelerveen dat de klok sloeg. Eerst kwam de altijd gevaarlijke Yoran Reit tot twee keer toe dicht bij een treffer, maar het ontbrak hem daarbij aan het nodige geluk. Middenvelder Mart Rouppé probeerde het vervolgens van buiten het strafschopgebied, maar schoot hard over. Reit liep zijn tegenstander Rico Boerma eruit en gaf vanaf de achterlijn een voorzet, maar ook die kans werd niet op waarde geschat. Aan de andere kant schoot Ian de Vrieze over. Hansen probeerde met twee wissels het tij te keren en bracht Corné Prins en Jeroen Mestemaker binnen de lijnen voor Boerma en Haverkamp. Oost reageerde eveneens met drie wissels. Swen Wichertjes, Daan Koolhof en Brian Kuiper kwamen in het veld voor Mulder, Rouppé en aanvoerder Alwin Prusen. Corné Prins werd namens Sellingen nog even gevaarlijk, maar zijn schot ging voorlangs. Daarna gebeurde wat op basis van het wedstrijdbeeld steeds meer in de lucht hing: Veelerveen kwam verdiend langszij. Martijn Busscher zorgde met een fraaie individuele actie voor de 2-2. Een klein kwartier voor tijd kreeg de thuisploeg vervolgens een beetje hulp van het geluk. Doelman Jordie Oost schoot de bal tegen de inlopende Yoran Reit aan, waarna de bal via Reit in het doel verdween: 3-2. Veelerveen rook de overwinning en gaf die vervolgens niet meer uit handen. Oost bracht nog Victor Strootman voor Bergman en Mathijs Haas voor Busscher. Aan de kant van Sellingen kwam Thomas Busker nog in het veld voor Mark Weinans. Vlak voor tijd maakte Yoran Reit aan alle onzekerheid een einde. Na een hoge bal was hij sneller bij de bal dan de uitlopende doelman Oost en schoof hij zijn derde, de 4-2 binnen. Daarmee was de eerste competitiewinst van Veelerveen een feit.

Volgende week wacht voor beide ploegen opnieuw een geduchte tegenstander. Sellingen probeert zich thuis te herstellen tegen Gieten. Veelerveen gaat op bezoek bij Musselkanaal.

Tekst en foto’s: Gert Meulman