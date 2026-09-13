Westerwolde trekt na waar doelpuntenfestijn aan het kortste eind tegen Buinen

VLAGTWEDDE – Westerwolde is er niet in geslaagd het seizoen 2026 / 2027 winnend te beginnen.

Tegen Buinen verlieten de Vlagtwedders na ruim negentig minuten voetballen het veld met een nipte 5 – 4 nederlaag die pas in de extra tijd tot stand kwam en op het moment dat er nog maar tien spelers van de thuisploeg in het veld stonden. Even daarvoor was de robuuste centrale verdediger Tex van Kalmthout door scheidsrechter Draaijer vroegtijdig naar de kleedkamer gestuurd, nadat hij een speler van Buinen onheus bejegend had. Dit echter wel nadat er een pittige overtreding op hem was begaan, waarvoor de arbiter al had gefloten. Door deze veldwijdering ontstond er te veel ruimte centraal achterin bij Westerwolde en het was dan ook Albert Stevens die zich namens Buinen op het allerlaatste moment als matchwinnaar kon laten kronen. Met een strakke schuiver wist hij na een perfect uitgevoerde counter doelman Boonman van Westerwolde voor de vijfde keer deze middag het nakijken te geven.

Voorafgaande aan de wedstrijd werd er trouwens een minuut stilte in acht genomen voor Mirjam v.d. Laan, de moeder van Westerwolde-aanvoerder Kevin en de in de tweede helft als invaller binnen de lijnen gekomen broer René. Mevr. v.d. Laan overleed aan het eind van het vorig seizoen. Als trouwe supportster van beide zoons, maar ook van het gehele team, was Mirjam bij iedere wedstrijd aanwezig. Ook deze middag lieten beide jongens zien uit het goede voetbalhout te zijn gesneden, iets waar zij ook nu weer met de nodige trots naar zou hebben gekeken. De minuut stilte was dan ook – hoewel enigszins verlaat – een passend eerbetoon aan een betrokken voetbalmoeder.

Al snel in het eerste bedrijf werd duidelijk dat Buinen de beter ingespeelde ploeg was bij deze ouverture van het seizoen. Niet vreemd natuurlijk als er geconstateerd kan worden dat bij hen dezelfde namen, behalve Beijering en Komduur, op papier en in het veld stonden als aan het eind van het vorig seizoen. Vlot combinerend wisten zij keer op keer in de buurt van het doel van Westerwolde te komen en het was dan ook Remco Huizing die al in de 13e minuut de openingstreffer op het scorebord kon laten aantekenen. Doelman Bas Boonman had geen passend verweer op zijn harde schuiver: 0 – 1. Westerwolde probeerde hierna de aansluiting te forceren, maar slaagde er maar mondjesmaat in doelman Schutte van Buinen onder druk te zetten. En toen Thijs Hofman in de 37e minuut de 2 – 0 wist te scoren, was iedereen ervan overtuigd dat het een zware middag voor de Vlagtwedders zou worden. Maar wie weet zouden een aantal aanvallende wissels na het nuttigen van het bekende kopje thee het tij nog kunnen doen keren.

Maar dat was in eerste instantie ijdele hoop, toen in de 58e minuut Buinen zelfs uitliep naar een 3 – 0 voorsprong. Dit voorafgegaan door misschien wel het mooiste voetbalmoment van de middag. Na een trap van doelman Schutte, waarbij hij onreglementair zou zijn aangevallen, belandde de bal plots bij Kevin v.d. Laan. Deze aarzelde geen moment en met een prachtige trap vanuit de middencirkel plaatste hij de bal met een heerlijk boog in het lege doel van Buinen, denkend de achterstand teruggebracht te hebben tot 2 – 1. Echter, de assistent-scheidsrechter van Buinen dacht daar anders over en vlagde, nadat de bal al in het doel was verdwenen, alsnog voor een overtreding op doelman Schutte. In overleg met scheidsrechter Draaijer slaagde hij erin het prachtige doelpunt afgekeurd te krijgen en uiteraard was het jammer dat de leidsman niet op eigen waarneming de juiste beslissing had kunnen nemen. Vanuit de toegekende vrije trap was het meteen raak voor Buinen toen Thijs Hofman met zijn tweede treffer de voorspong van de bezoekers wist te vergroten. Westerwolde zat echter niet bij de pakken neer en het waren respectievelijk René v.d. Laan in de 60e minuut (mooi boog over keeper heen) en Sander van Hoorn in de 66e minuut (achter de verdediging opduikend en prima scorend), die de aansluiting met Buinen bewerkstelligden: 2 – 3. Maar na deze laatste treffer was het Marcel Vedder die dacht vanaf de aftrap namens Buinen het duel in het slot te gooien door de 2 – 4 te laten noteren. Niets was echter minder waar, want in de 80e minuut wist eveneens invaller Lars te Bokkel vanaf randje buitenspel de 3 – 4 te scoren en een paar minuten later was het René v.d. Laan die met zijn tweede van de middag de zaak weer in evenwicht bracht: 4 – 4. En toen iedereen zich eigenlijk al met een remise had verzoend, plots het onvriendelijke treffen tussen Tex van Kalmthout en Jordy Drent, waarbij laatstgenoemde na een fikse duw van de Westerwolde-verdediger als een volleerd toneelspeler tegen de grond stortte, maar ook al snel weer opstond. Voor arbiter Draaijer zat er niets anders op dan Van Kalmthout van het veld te sturen en Drent de gele kaart te tonen. Een beslissing waar niet iedereen mee kon leven, maar wel een die ervoor zorgde dat de numerieke meerderheid van Buinen uiteindelijk de doorslag gaf. Diep in de extra tijd scoorde Albert Stevens de beslissende: 4 – 5.

Ondanks de totaal negen voor vermaak zorgende doelpunten, voor Westerwolde dus geen goede start van het seizoen. Maar wel een waar met de nodige tevredenheid op terug kan worden gekeken wat betreft de getoonde veerkracht, het fit zijn van René v.d. Laan en het inbrengen van de prima spelende vijftienjarig Thomas Boerma. Tel daarbij op het getoonde spel van captain en man of the match Kevin v.d. Laan en er is genoeg perspectief om in de huidige competitie andermaal tot aanvaardbare resultaten te komen. Dat kan al over een week als in Drieborg de plaatselijk elf haar opwachting maakt. En wie weet komen ook de gebroeders Riks nog op hun beslissing terug niet meer in de hoofdmacht van de roodwitten te willen spelen. Dan pas kan er hopelijk gesproken worden over een overbruggingsjaar naar een team waarin de aanstormende en inmiddels gereedstaande jeugd de plaats van een aantal routiniers definitief kan innemen. Trouwens, de wedstrijd in en tegen Drieborg begint gewoon om 14.00 uur.

Opstelling Westerwolde: Bas Boonman (K) – Thomas Doornbos – Tex van Kalmthout – Peter Beens – Wilco Huls (70e min. Thomas Boerma) – Kevin v.d. Laan – Luca Kiers (46e min. Lars te Bokkel) – Sander van Hoorn – Joran Luijten – Lars Korvemaker (46e min. René v.d. Laan) – Mikai Luijten (70e min. Thorben Hulsman)

Scheidsrechters: dhr. E. Draaijer uit Drachten

Amusementswaarde: 8

Toeschouwers: 100

Bron en foto’s: HJ Pleiter

Foto’s van Bé Eelsing vindt u HIER