Blauwalg in zwemwater Kemperpark en Loosterplassen

BELLINGWOLDE, VRIESCHELOO – Bij de zwemlocatie Kemperpark aan de Sportweg in Bellingwolde en in de Loosterplassen in Vriescheloo is blauwalg aangetroffen, meldt zwemwater.nl. Dat kan gezondheidsklachten opleveren.
Hoewel de waterkwaliteit al jaren uitstekend was, is er nu in het water van de zwemplas in het Kemperpark te Bellingwolde en in de Loosterplassen te Vriescheloo blauwalg aangetroffen.
Als je in aanraking komt met blauwalgen of als je het water binnen krijgt, kun je last krijgen van irritaties aan ogen of huid. Andere klachten zijn hoofdpijn, maag- en darmklachten. Ook honden kunnen last krijgen van blauwalgen; laat je hond daarom niet in water wanneer daar blauwalgen zijn zoals in Kemperpark in Bellingwolde.