Blauwalg in zwemwater Kemperpark en Loosterplassen

Nazomers, met soms wat mist of lichte regen

Maandag In Ter Apel, Sellingen en Vlagtwedde kan het deze maandagochtend lokaal eerst mistig of nevelig zijn. Nadat het grijs geleidelijk is opgelost, wisselen wolkenvelden en zonnige momenten elkaar af. Gedurende de middag overheerst de bewolking in Oost-Groningen en kan er plaatselijk wat lichte regen of motregen vallen. Het wordt een aangename dag met middagtemperaturen rond de 22°C. De wind is eerst zwak en gaat later zwak tot matig waaien uit richtingen tussen zuid en west, 2 Bft.

Vanavond en Vannacht Vanavond schuiven er naast wolkenvelden ook enkele opklaringen over de streek. In het oosten blijft lokaal wat lichte motregen mogelijk, maar gedurende de nacht wordt het op de meeste plaatsen droog. Het koelt nauwelijks af: met een minimumtemperatuur rond de 16°C beleven we een vrij zachte nacht. Er staat landinwaarts weinig wind uit zuidwestelijke richtingen, 2 Bft.

Dinsdag Morgen, dinsdag 15 september, begint overwegend bewolkt. In de loop van de dag breekt het wolkendek op steeds meer plaatsen open voor de zon. Het blijft overdag grotendeels droog en het wordt met maxima rond de 24°C erg warm voor de tijd van het jaar. De zuidwestenwind waait matig, 3 tot 4 Bft. Pas tegen het einde van de middag of in de avond neemt vanuit het westen de bewolking sterk toe en stijgt de kans op enkele buien met lokaal kans op onweer. In de nacht naar woensdag klaart het weer op en koelt het af naar 14°C.

Tip van de redactie: Geniet vandaag en morgen overdag nog even van de aangename en warme temperaturen!