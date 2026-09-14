De Badde start met gratis weerbaarheidscursussen

PEKELA – Welzijnsorganisatie De Badde start het nieuwe seizoen met verschillende gratis HERO Weerbaarheidscursussen voor de inwoners van de gemeente Pekela.
Tijdens de trainingen werken deelnemers onder meer aan het vergroten van hun zelfvertrouwen en leren zij beter hun grenzen aan te geven en met spanning en emoties om te gaan. De basis wordt gevormd door de HERO Fundamentals: sterk staan, ademhaling en focus.
“Wat de trainingen uniek maakt, is de combinatie van fysieke en mentale oefeningen. Deelnemers praten niet alleen over weerbaarheid, maar gaan er actief mee aan de slag. Vanuit de oefeningen wordt steeds de transfer gemaakt naar situaties in de dagelijkse praktijk. Zo kunnen we bestaande gedragspatronen doorbreken en nieuwe vaardigheden aanleren”, vertelt weerbaarheidstrainer René Beertema van De Badde.
Er worden vijf verschillende cursussen aangeboden:
● HERO Ouder/kind voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar en hun ouder(s);
● HERO Young Men voor jongens van 13 tot en met 17 jaar;
● HERO Young Women voor meiden van 13 tot en met 17 jaar;
● HERO Man Power voor mannen vanaf 18 jaar;
● HERO Woman Power voor vrouwen vanaf 18 jaar.
Wil jij steviger in je schoenen staan, duidelijker je grenzen kunnen aangeven en met meer vertrouwen kunnen reageren in lastige situaties? Meld je dan aan voor een gratis cursus via www.pekelaactief.nl/welzijn/weerbaarheid en become your own hero!
Bron: René Beertema