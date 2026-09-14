Fabrieksschoorstenen zoals in Ter Apel steeds zeldzamer

TER APEL – Ooit stonden er duizenden fabrieksschoorstenen in Nederland. Inmiddels zijn er nog maar enkele honderden over. Eén daarvan staat op het terrein van Ecodorp Land van Aine in Ter Apel, waar zondag tijdens de Open Monumentendag aandacht werd besteed aan het industriële verleden van de voormalige aardappelmeelfabriek.
„Het bijzondere aan deze schoorsteen is eigenlijk dat het een hele gewone schoorsteen is”, vertelt Arjan Barnard. De schoorsteen werd gebouwd in 1916 en heeft geen bijzondere versieringen of uitzonderlijke hoogte. „Maar schoorstenen worden steeds zeldzamer. Er zijn er ooit elfduizenden geweest en er zijn er nog vijf-, zeshonderd over.”
Juist daarom vindt Barnard het belangrijk dat ook zulke ‘gewone’ exemplaren behouden blijven. „Twintig jaar geleden zou je bij een Volkswagen Kever misschien ook zeggen: waarom zou je die bewaren, er zijn er genoeg. Maar ook die zijn zeldzaam geworden.”
De schoorsteen in Ter Apel is deels gerestaureerd en verstevigd. Tijdens de Open Monumentendag gaf Barnard een lezing over het verdwijnen en behouden van fabrieksschoorstenen.
Malou Vos
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