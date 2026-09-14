Hulpdiensten treffen gewonde- en overleden persoon aan bij woning Valthermond

VALTHERMOND – Bij en in een woning in Valthermond zijn vanavond een gewonde- en een overleden persoon aangetroffen.
Rond half zeven werden meerdere hulpdiensten, waaronder de traumahelikopter, gealarmeerd voor een incident aan de Kleine Turfstraat in Valthermond. Agenten troffen in een woning een zwaargewond persoon aan. Het slachtoffer is per ambulance naar een ziekenhuis gebracht.
In het water bij de woning werd een tweede persoon aangetroffen. Hoewel medische hulpverlening meteen werd opgestart is deze persoon overleden.
De politie heeft de omgeving afgezet en doet onderzoek naar de toedracht van het incident.