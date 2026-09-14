Lichtweek Wedde eindigt met een domper

WEDDE – De Lichtweek in Wedde is zaterdagavond op een zeer vervelende manier geëindigd. Volgens het bestuur van Lichtweek Wedde heeft een groep van meer dan tien personen zich ernstig misdragen.
Er zouden fietsen en auto’s zijn vernield, spullen zijn gestolen en mensen zijn belaagd. Ook moesten enkele personen per ambulance worden afgevoerd.
De politie is inmiddels op de hoogte van de gebeurtenissen. Het bestuur roept slachtoffers en mensen die schade hebben opgelopen dringend op om aangifte te doen.
Ook getuigen die iets hebben gezien of gehoord, worden gevraagd zich bij de politie te melden. Beschikken mensen over camerabeelden, bijvoorbeeld van een deurbelcamera of dashcam, dan kunnen deze eveneens aan de politie worden doorgegeven via 0900-8844. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.
Het bestuur laat weten het gedrag absoluut niet te tolereren en hoopt dat de verantwoordelijken kunnen worden aangepakt. Tegelijkertijd wordt iedereen bedankt die zich tijdens de Lichtweek op een positieve manier heeft ingezet.