Lokale stichting start gratis maaltijden voor Veendammers

VEENDAM – Dinsdag 22 september start Stichting Afterbeat met een nieuwe Lifestyle Training: wekelijkse avonden met een gratis maaltijd, ontmoeting en gesprek voor inwoners van Veendam.
De start van het project was eerder voorzien, maar door vertraging bij de levering en plaatsing van de nieuwe keuken moest deze worden uitgesteld. Nu de voorzieningen gereed zijn, kan Afterbeat dinsdag 22 september daadwerkelijk beginnen.
De Lifestyle Training is bedoeld voor iedereen vanaf 16 jaar die behoefte heeft aan contact, gezelligheid of een plek om anderen te ontmoeten. Tijdens de avonden wordt samen gegeten en gesproken over herkenbare thema’s uit het dagelijks leven, zoals gezondheid, financiën, relaties en zingeving.
Het initiatief wordt mogelijk gemaakt door steun van LEADER Oost-Groningen, het Impulsloket en het Wildervank Fonds, en door de inzet van vrijwilligers.
Oprichter Alko Stoel: “We willen een plek creëren waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, verhalen kunnen delen en zich welkom voelen. Door samen aan tafel te zitten ontstaat vaak vanzelf een goed gesprek. We willen bijdragen aan een sterkere, meer verbonden lokale gemeenschap in Veendam.”
Afterbeat wil met dit project niet alleen maaltijden aanbieden, maar ook helpen om een gezond en betrokken netwerk te laten ontstaan. Waar nodig kunnen bezoekers vanuit ontmoeting en vertrouwen verder worden geholpen naar passende ondersteuning, activiteiten of contact met anderen.
Naast de Lifestyle Training zijn inwoners ook welkom in het vernieuwde koffiehuis van Afterbeat. Hier is ruimte voor een kop koffie, een gesprek en ontmoeting.
Wie wil aanschuiven, kan gratis een plek reserveren via storycoffee.nl.
Bron: Stichting Afterbeat