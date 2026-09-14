Nationale Sportweek 2026: Westerwolde Beweegt en Stadskanaal Beweegt organiseren een sportweek voor iedereen

WESTERWOLDE, STADSKANAAL – Van 18 tot en met 27 september staan Westerwolde en Stadskanaal in het teken van sport, bewegen en ontmoeting tijdens de Nationale Sportweek. Westerwolde Beweegt en Stadskanaal Beweegt slaan de handen ineen voor een uitgebreid en vooral inclusief programma, waarbij iedereen welkom is om mee te doen. Met gratis activiteiten voor jong en oud, met of zonder beperking, laten beide organisaties zien dat sport toegankelijk moet zijn voor iedereen.
Inclusief aanbod
Gedurende de week worden verschillende activiteiten georganiseerd, verspreid over beide gemeenten. Deelnemers kunnen onder andere aansluiten bij wandelingen, fietstochten en zwemactiviteiten. Daarbij is gekeken naar toegankelijkheid, zodat ook mensen met een lichamelijke beperking kunnen deelnemen. Zo is er bijvoorbeeld een tillift beschikbaar bij de zwemactiviteit.
Ook staat er een speciale Parasportdag op het programma. Tijdens deze dag kunnen bezoekers verschillende aangepaste sporten ontdekken en zelf ervaren hoe uitdagend, leuk en veelzijdig parasport kan zijn.
Verder komt het Nederlands amputatievoetbalteam naar Oost-Groningen. Het team verzorgt een inspirerende lezing en speelt een demonstratiewedstrijd tegen de buurtsportcoaches van Westerwolde en Stadskanaal.
Daarnaast zijn er activiteiten voor mensen met een verstandelijke beperking, zodat ook zij op een laagdrempelige en plezierige manier kunnen kennismaken met sport en bewegen.
Samen werken aan een inclusieve samenleving
De Nationale Sportweek draait om het plezier van bewegen en het ontdekken van nieuwe sporten. Met deze gezamenlijke sportweek willen Westerwolde Beweegt en Stadskanaal Beweegt laten zien dat sport een krachtig middel is om mensen met elkaar te verbinden. Door activiteiten toegankelijk te maken voor iedereen wordt niet alleen gewerkt aan een gezondere leefstijl, maar ook aan een samenleving waarin iedereen kan meedoen.
Meer informatie
Meer informatie en de tijden van de activiteiten zijn te vinden op:
Per activiteit staat aangegeven waar en bij wie u zich kunt aanmelden.
Bron: Ron Wever
Beweegcoach