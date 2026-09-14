Nationale sportweek in de gemeente Oldambt

OLDAMBT – Van 18 tot en met 26 september staat sport en bewegen centraal tijdens de Nationale Sportweek. Iedereen van jong tot oud kan meedoen aan verschillende leuke sport- en beweegactiviteiten, zoals fietsen, Pitch & Putt, wandelen en verschillende soorten racketsporten. De Nationale Sportweek is een week vol energie, plezier en mensen ontmoeten. Ook in de gemeente Oldambt is er van alles te doen. Kijk bij alle verschillende sportaanbieders in de regio naar het aanbod, op www.oldambtbeweegt.nl is een overzicht met alle activiteiten te vinden.
Wethouder Sport en Gezondheid, Gert Engelkens: “De sportverenigingen gooien deze week hun deuren open. Of je nu 10 of 60 jaar bent, er is voor iedereen wat te doen. Met de Nationale Sportweek willen we de inwoners van Oldambt kennis laten maken met het sportaanbod in de gemeente. Dus ga vooral meedoen en proberen!”
Hieronder een greep uit het aanbod, op de website www.oldambtbeweegt.nl vind je het complete overzicht en het aanbod van de verenigingen:
Activiteiten voor volwassenen
Dynamic Tennis
Woensdag 23 september, 10:30-11:30 uur
Waar: Sporthal De Rietkraag, Oostwold
Aanmelden: niet nodig.
Info: Annemiek Oosterhuis – a.oosterhuis@hvdsg.nl
Ommetje Tocht om de Noord
Zaterdag 26 september, start om 10:00 uur
Waar: De Schakel, Midwolda
Afstand: 4 km
Aanmelden t/m vrijdag 25 september: https://www.oldambtbeweegt.nl/nieuws/
Info: Annemiek Oosterhuis – a.oosterhuis@hvdsg.nl
Activiteiten voor kinderen en jongeren
Gratis Fitclub
Vanaf dinsdag 22 september elke dinsdag en donderdag om 15:30 tot 16:30
Waar: Gymzaal naast OBS De Beukenlaan, Winschoten
Aanmelden: https://www.oldambtbeweegt.nl/sport-en-bewegen/aangepaste-sporten/fitclub/
Info: Eva Gnodde – e.gnodde@hvdsg.nl
Bewegen met FC Groningen – Trainen in de wijk
Vanaf woensdag 16 september iedere woensdag 15:15-16:15 uur (10-14 jaar) en 16:15-17:15 uur (15-18 jaar).
Waar: Kijk voor de locaties op https://www.oldambtbeweegt.nl/evenementen/trainen-in-de-wijk-met-fc-groningen/
Aanmelden: niet nodig.
Info: Rolf Haaksema – r.haaksema@hvdsg.nl
Bron: Gemeente Oldambt