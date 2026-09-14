Nieuwe Breinbieb opent op Wereld Alzheimer Dag in Bibliotheek Winschoten

WINSCHOTEN – Op maandag 21 september opent Bibliotheek Winschoten officieel de Breinbieb: een plek waar inwoners terechtkunnen voor informatie, inspiratie en ontmoeting rondom hersengezondheid, geheugen en dementie. De opening vindt plaats op Wereld Alzheimer Dag en iedereen is van harte welkom.
De Breinbieb biedt een uitgebreide collectie boeken, spellen en andere materialen over het brein. Bezoekers vinden er informatie over onder meer geheugen, dementie, mantelzorg en hersengezondheid. Daarnaast worden er vanuit de Breinbieb regelmatig lezingen, spellenmiddagen en andere activiteiten georganiseerd.
Met de Breinbieb wil Bibliotheek Winschoten een laagdrempelige plek bieden waar mensen meer kunnen leren over het brein, ervaringen kunnen delen en elkaar kunnen ontmoeten. De Breinbieb is er voor iedereen: van mensen met geheugenklachten en mantelzorgers tot zorgprofessionals en inwoners die geïnteresseerd zijn in hersengezondheid.
Tijdens de feestelijke opening kunnen bezoekers kennismaken met de collectie van de Breinbieb. Daarnaast verzorgt Jan Wolters van Alzheimer Nederland een informatieve lezing. Onder het genot van een kop koffie, thee en iets lekkers is er volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten en de Breinbieb te ontdekken.
Praktische informatie
Datum: maandag 21 september 2026
Tijd: 14.00 – 16.00 uur
Locatie: Bibliotheek Winschoten, Meester D.U. Stikkerlaan 251
De toegang is gratis. Belangstellenden zijn van harte welkom om dit feestelijke moment met ons mee te vieren!
Bron: Anouk te Bos-Water
Domeinspecialist Sociaal Domein Oldambt