Ontdek zaterdag 3 oktober sport en cultuur in Oldambt

FINSTERWOLDE – Op zaterdag 3 oktober 2026 verandert MFC De Hardenberg in Finsterwolde in een bruisend ontmoetingscentrum voor jong en oud: iedereen is van harte welkom om gratis kennis te maken met een veelzijdig aanbod aan sportieve en culturele activiteiten.
Het doel van deze alweer derde Sport- en Cultuurfair is eenvoudig én inspirerend: de bezoekers op een laagdrempelige manier laten ontdekken hoe leuk sport, beweging, kunst en cultuur is. Het programma duurt van 10 tot 16 uur en biedt voor elk wat wils. En meedoen is gratis!
ACTIEF IN DE BUITENLUCHT EN DE SPORTHAL
De hele dag kun je allerlei sporten proberen. In en rond de sporthal kun je ‘s ochtends meedoen met bijvoorbeeld pickleball, judo, acroturnen, volleybal, tafeltennis, badminton, handboogschieten en het programma ‘Sociaal Vitaal’. Voor de jeugd vanaf 10 jaar zijn er ’s middags uitdagende Urban sports zoals BMX, free running, pijl & boog, straatvoetbal en 3×3 basketbal.
Voor wie aan zijn gezondheid wil werken, staat de Gezonde Huiskamerbus de hele ochtend klaar met een gratis leefstijltest. Om 10:30 is er en fietstocht (25 km) en wandeltocht met een gids (6 km). En om 12:00 uur kun je meedoen aan een les aquajogging in het zwembad.
’s Avonds (van 18:30 tot 20:00 uur) sluit de jeugd de dag spetterend af met een vrolijke discozwemavond in het zwembad van MFC De Hardenberg (voor kinderen met minimaal zwemdiploma A).
CREATIEVE WORKSHOPS EN GRONINGER TRADITIES
Liever creatief aan de slag? Doe dan mee met een creatieve workshop en ga schilderen, knutselen of graffiti maken. Of leer djembé spelen! Al deze workshops zijn voor jong en oud en de kleintjes kunnen lekker stoepkrijten. Vanaf 14:00 uur neemt Sanne Meijer bezoekers mee in Groninger tradities en eetgewoonten (inclusief proeverij!), En zing om 15 uur lekker mee met Groninger liedjes, gespeeld door Berny Jansema.
FEESTELIJKE AFSLUITING: UITREIKING OLDAMBTSTER CULTUURPRIJZEN
Om 15:30 uur staat de uitreiking van de Oldambtster Cultuurprijzen op het programma met een feestelijk optreden van het Winschoter Schooltheater, de winnaar van de Oldambtster Trots Cultuurprijs 2025.
Inwoners worden bovendien opgeroepen om kandidaten voor de Cultuurprijzen te nomineren. Dit kan tot en met 7 september via CultuurplatformOldambt.nl.
PRAKTISCHE INFORMATIE & PROGRAMMA-OVERZICHT
Datum & Tijd: Zaterdag 3 oktober 2026 van 10:00 – 16:00 uur
Discozwemmen: 18:30 – 20:00 uur
Locatie: MFC De Hardenberg, Hardenberg 5, Finsterwolde
Toegang: Gratis meedoen voor iedereen uit Oldambt! Vooraf inschrijven is niet nodig.
HOOGTEPUNTEN UIT HET PROGRAMMA
Kijk op MFCdeHardenberg.nl of CultuurplatformOldambt.nl voor aanvangstijden en het volledige programma.
Sport: Fietstocht (25 km), wandeltocht met gids (6 km), sportclinics met o.a. pickleball, judo, volleybal en handboogschieten. Voor de jeugd: probeer urban sports als BMX, free running of 3×3 basketbal. Kijk naar sportdemonstraties, doe mee met de workshop streetdance en test hoe fit je bent in de Gezonde Huiskamerbus.
Zwembad: Aquajogging en discozwemmen voor kinderen (diploma A).
Cultuur: Groninger Museum caravan, de Bibliotheek, workshops schilderen, knutselen, graffiti maken en djembé spelen. Sanne Meijer vertelt over Groninger tradities en eetgewoonten en Berny Jansema speelt Groninger liedjes (beide met proeverij!).
Prijsuitreiking: Om 15:30 uur de uitreiking van de Oldambtster cultuurprijzen.
Bron: Gina Hillinga, Stichting MFC De Hardenberg Finsterwolde