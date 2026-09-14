Roofvogels zorgen voor indrukwekkende start van jubileumweek Blanckenborg

BLIJHAM – Zorgcentrum De Blanckenborg in Blijham bestaat 60 jaar en dat bijzondere jubileum wordt deze week uitgebreid gevierd. Voor de bewoners staan drie dagen vol activiteiten op het programma. Maandagmiddag ging de jubileumweek van start met een indrukwekkende roofvogelshow.
De zaal zat gezellig vol toen Frans en Marga Hueben van De Valkenhof uit Aalten (Acherhoek) hun bijzondere vogels aan de bewoners presenteerden. Sinds mei 2003 hebben ze hun valkeniersbedrijf. Ze hebben 28 roofvogels, waaronder: valken, buizerds, uilen, gieren en een Bald-Eagle. Frans en Marga verzorgen roofvogeldemonstraties en workshops
Na een welkomstwoord van bestuurder Dianne Burger werd op verzoek van bewoner Berend Bosker gezamenlijk het Gronings volkslied gezongen. Bosker zat vervolgens, herkenbaar aan zijn feestelijke oranje hoed, op de eerste rang om niets van de show te missen.
De bewoners maakten kennis met onder meer Miep, een kuif caracara die vrijwel alles eet, kerkuil Luna, de Amerikaanse woestijnbuizerd Jack en gier Elvis. Ook de pas vier maanden oude Afrikaanse oehoe Bo maakte zijn opwachting. Voor Bo was het de eerste keer dat hij binnen vloog, maar de jonge vogel wist zijn baasjes steeds feilloos terug te vinden.
Een van de kleinste deelnemers was Sam, een Amerikaanse torenvalk van slechts 90 gram. Sam zorgde voor veel hilariteit door meerdere keren op het hoofd van een bezoeker te landen. Ook de Bengaalse oehoe Indy liet zich bewonderen.
Tussen de demonstraties door vertelden Frans en Marga allerlei wetenswaardigheden. Zo werd uitgelegd dat de ‘pluimpjes’ op de kop van sommige uilen geen oren zijn; de echte oren zitten achter de ogen. Ook de kleur van de ogen geeft bij verschillende roofvogels informatie over het moment waarop ze jagen. Met een demonstratie waarbij Caracara Miep doelgericht roze bekertjes met daaronder een stukje vlees uitkoos, werd bovendien de intelligentie van de dieren zichtbaar gemaakt.
De vogels gingen tijdens de middag van hand tot hand en verschillende bewoners kregen de gelegenheid een roofvogel van dichtbij te bewonderen. Eén ding werd vooraf duidelijk gezegd: de vogels mochten niet worden geaaid.
Ook werd verteld waar de uitdrukking: ‘het wijf onder de duim hebben’ vandaan komt. Bij roofvogels worden mannetjes tarsels genoemd. Vrouwtjes zijn wijven. De uitdrukking komt uit de valkerij. Letterlijk betekent het dus dat je de riemen van het vrouwelijke roofvogel onder je duim klemt om haar onder controle te houden.
Het was een bijzondere en geslaagde start van de jubileumviering. Dinsdag staat er voor de bewoners een feestelijke bingo op het programma. Woensdag wordt de jubileumweek afgesloten met een gezellige middag vol liedjes.
Foto’s: Catharina Glazenburg, klik HIER voor alle foto’s.