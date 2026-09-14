SchuldHulpMaatje Westerwolde breidt uit naar Ter Apel

TER APEL – SchuldHulpMaatje Westerwolde breidt haar dienstverlening uit. Naast het bestaande inlooppunt in Vriescheloo start vanaf woensdag 30 september 2026 ook een wekelijks inloopspreekuur in Ter Apel. Inwoners kunnen hier gratis en zonder afspraak terecht met vragen over geld, financiële zorgen of simpelweg om weer overzicht te krijgen in hun financiën.
Maak je je zorgen omdat je niet uitkomt met je geld? Is je persoonlijke situatie veranderd door bijvoorbeeld een scheiding, werkloosheid of andere omstandigheden? Heb je betalingsachterstanden of schulden? Of ben je simpelweg het overzicht over je inkomsten en uitgaven even kwijt?
Dan kan SchuldHulpMaatje Westerwolde helpen.
Je hoeft namelijk helemaal geen schulden te hebben om een SchuldHulpMaatje in te schakelen. Ook wanneer je graag samen met iemand je financiën op een rij wilt zetten, wilt weten waar je geld blijft of weer grip wilt krijgen op je maandelijkse inkomsten en uitgaven, kun je bij SchuldHulpMaatje terecht.
Een getraind SchuldHulpMaatje kijkt samen met jou naar je persoonlijke situatie en helpt je stap voor stap om overzicht en financiële rust te creëren. De hulp is gratis, persoonlijk en zonder oordeel. Juist door op tijd hulp te vragen, kunnen grotere financiële problemen vaak worden voorkomen.
Inloopspreekuren
|Ter Apel: Iedere woensdag, 10.00-12.00 uur Dr. Bekenkampstraat 37, Ter Apel
|Vriescheloo: Iedere vrijdag, 10.00-12.00 uur Eikenweg 2a, Vriescheloo
Tijdens het inloopspreekuur kun je zonder afspraak binnenlopen voor een gesprek, een vraag of om samen te bekijken welke ondersteuning mogelijk is. Met de uitbreiding naar Ter Apel wil SchuldHulpMaatje Westerwolde de hulp dichter bij inwoners in verschillende delen van de gemeente brengen.
Of je nu schulden hebt, bang bent dat die ontstaan, moeite hebt om rond te komen of gewoon even iemand nodig hebt die samen met jou je financiën op een rij zet: je bent welkom.
Meer informatie op schuldhulpmaatje.nl/westerwolde | Ans: 06-47450941
SchuldHulpMaatje Westerwolde ondersteunt inwoners van de gemeente Westerwolde bij financiële vragen en geldzorgen. Speciaal opgeleide vrijwillige SchuldHulpMaatjes helpen mensen om overzicht te krijgen in hun financiële situatie, problemen aan te pakken en waar mogelijk schulden te voorkomen. De hulp is gratis en zonder oordeel.
Bron: René Weishaupt