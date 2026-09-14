Sodom: nieuwe documentaire over Winschoter graffiti 

WINSCHOTEN – Binnenkort komt de nieuwe documentaire over de graffitigeschiedenis van Winschoten uit.
“Veel mensen weten niet dat Winschoten in de jaren ’80 een rijke graffitiscene van hoge kwaliteit kende. Lokale graffitimakers deden hier niet onder voor hun vakgenoten in de Randstad en het buitenland. Sterker nog, de wereld kwam naar Winschoten,” vertelt initiatiefnemer Hugo Engwerda van Stichting Kladmuur.
De halfuur durende documentaire zoomt in op de jaren ‘80, waarin graffiti opkomt en een impuls krijgt door de tentoonstellingen die het Groninger Museum tussen 1983 en 1992 organiseert en ook uitwaaiert naar Winschoten. In de documentaire wordt archiefmateriaal afgewisseld met interviews met Winschoter en landelijke kopstukken uit die tijd en aangevuld met animaties en motion graphics. De film, getiteld Sodom, wordt door Joey Benistant en Igor de Boer geregisseerd. De eerdere documentaire van Kladmuur, Kladmuur: Grote namen in een kleine stad, over de Groninger graffitiscene werdin 2024 genomineerd voor Beste Groninger Film, categorie non-fictie.
Graffiti in Winschoten: een onderbelichte geschiedenis
In de documentaire wordt gebruikgemaakt van archiefmateriaal vanuit de Winschoter graffiti community zelf en de Groninger Archieven; veelal amateurfilms uit de jaren ‘80 en ‘90. Het videomateriaal geeft het tijdsbeeld weer van een rauwe, onrustige periode waarin er voor de jeugd in een uithoek van Nederland niet zoveel uitzicht en perspectief was. Wanneer zij via het Freestyle Magazine in contact komen met makers door het hele land, komt hun ontwikkeling in een stroomversnelling. De Winschoters maken naam in Amsterdam, op dat moment het Mekka van de Europese graffitiscene.
De makers
Engwerda kiest er bewust voor de documentaire door beginnend professionals uit Groningen te laten maken. “Ik wil graag nieuw talent de kans geven zich verder te ontwikkelen en hen uitnodigen te reflecteren op de rijke Winschoter geschiedenis van alternatieve culturen en subculturen,” legt hij uit. Met Igor de Boer op regie en Joey Benistant als editor is een enthousiast team van jonge makers samengesteld. Oud-Winschoter, OG (original gangster) en succesvol regisseur Henk Loorbach brengt de nodige ervaring in en levert een artistieke bijdrage. “Hij daagt ze uit hun grenzen te verleggen en zo hun vaardigheden te ontwikkelen,” vertelt Engwerda enthousiast.
Première
De première vindt plaats op zaterdag 26 september, tijdens het Tellerlickerfestival in Cultuurhuis De Klinker in Winschoten. Kijk voor meer informatie op https://www.indeklinker.nl/theater/tellerlickerfestival-2026-8zp3
Bron: Hugo Engwerda. Initiatiefnemer en projectleider Stichting Kladmuur
Bijschriften en credits bij afbeeldingen
Still 1: Artistiek experiment, 1992. Bron: archief Urban Sodom
Still 2: Graffiti in parkeergarage Utrecht, gefilmd tijdens Tienertoer, 1992. Bron: archief Urban Sodom
Still 3: Jim Jansen, een van de geïnterviewden in de film, 2026. Bron: Joey Benistant/Igor de Boer