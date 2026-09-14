Video Open Monumentendagen Ter Borg

TER BORG – De Open Monumentendagen worden ieder jaar in het tweede weekend van september door heel Nederland gehouden. Veel oude gebouwen zijn dan gratis te bezoeken. Ook in het buurtschap Ter Borg, vlak bij Sellingen, waren verschillende monumenten geopend.
Een van deze monumenten was de schaapskooi uit de zeventiende eeuw. Vroeger stonden de schapen hier ’s nachts binnen. Overdag bracht een herder de dieren naar het heideveld om daar te grazen. Tijdens de Open Monumentendagen konden bezoekers zien hoe de herder de schapen naar de hei bracht.
Ook was een Westerwoldse boerderij uit 1826 te bekijken. Het voorste deel van deze boerderij is even breed als de schuur. De ingang zit midden in de hoge voorgevel. Binnen is nog een oude wand met bedsteden en kasten aanwezig. Aan de achterkant heeft de boerderij twee grote deuren. Naast de boerderij staat een bakhuis, dat vroeger werd gebruikt om te bakken en te stoken.
Verderop staat een boerderij uit 1878. Deze is gebouwd in de Oldambtster stijl. Het woonhuis en de grote schuur vormen samen één lang gebouw. De ingangen van het woonhuis zitten aan de zijkant. Deze bouwstijl kwam pas in de tweede helft van de negentiende eeuw naar Westerwolde. Daarom is deze boerderij een vroeg voorbeeld van deze stijl in de streek.
Bij de boerderij uit 1878 gaven leden van de Onstwedder Gaarv’n demonstraties vlegeldorsen en waaieren. Met een dorsvlegel sloegen zij de graankorrels uit de aren. Daarna werd het kaf van de graankorrels gescheiden. Dit gebeurde door lucht langs het graan te laten gaan. Het lichte kaf waaide weg en de zwaardere graankorrels bleven liggen. Zo kregen bezoekers een goed beeld van de monumenten, de oude landbouw en het boerenleven van vroeger in Westerwolde.
Aike Godlieb, GenAmedia Nieuws
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